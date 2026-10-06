Los mejores memes de la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina

Ante Benín, en el Estadio Monumental, el astro jugó su último partido con la Albiceleste y las redes estallaron de reacciones.

La Selección Argentina encara su último partido de esta Fecha FIFA con el amistoso ante su par de Benín en el Estadio Monumental. No se trata de un duelo más, ya que Lionel Messi disputará su último compromiso con la camiseta albiceleste tras haber anunciado su retiro.

El campeón del mundo en Qatar 2022 y máximo goleador de la historia de Argentina cierra un exitoso ciclo de 21 años con esta camiseta. La emoción desborda a todos los hinchas de esta selección, activos en las redes sociales desde el comienzo del día.

Con los habituales memes, los seguidores del astro se manifestaron desde temprano y se mostraron tristes por tratarse del último baile del ídolo y así lo reflejaron.

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