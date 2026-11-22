A través de su cuenta oficial en inglés, el club de la Ribera respondió una publicación del pasado que se refería a las incorporaciones del último mercado.

Boca está en su mejor momento en años y no afloja. Los de Rodolfo Arruabarrena encontraron el equilibrio, una identidad clara y los títulos ya empezaron a llegar y todavía puede haber más antes de fin de año. El Xeneize ya se consagró campeón de Liga, de la Copa Sudamericana y todavía debe jugar la final de la Copa Argentina, además sigue con vida en el Torneo Clausura.

El pasado domingo, Boca se midió ante Atlético Mineiro por la gran final de la Copa Sudamericana y, casi sin sobresaltos, se impuso de manera contundente por 2 a 0 con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel. Los memes, las publicaciones y las chicanas estuvieron a la orden del día, tal como sucede siempre en estas ocasiones.

Pero una de las chicanas más llamativas vino por parte de la cuenta oficial de Boca en inglés, la cual se abrió hace apenas unas semanas. En esta oportunidad, desde @BocaJrsEN_ respondieron la publicación en X de un conocido tuitero de River (@cris__ese) que había hecho el pasado 6 de agosto, cuando el mercado de pases se desarrollaba.

Aquel 6 de agosto, @cris__ese hizo una comparación entre las incorporaciones de River y de Boca en el mercado de pases y agregó: “Estoy llorando es la meada de todos los tiempos”. Por su parte, la cuenta de Boca en inglés le respondió con un meme de la caricatura Ed, Edd y Eddy en la que uno de los personajes golpea reiteradamente una puerta.

Por ese entonces, River había realizado un mercado de pases sumamente ambicioso, con muchas caras nuevas: Correa, Otamendi, Beltrán, Borré, Arambarri, González, Andrada, Ortega y Almada. Por su parte, Boca había acordado los arribos de Villa, Montero, Lozano y Valencia.

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¿Qué se le viene a Boca?

Boca regresará de Barranquilla con la Copa Sudamericana bajo el brazo y deberá enfocarse en su partido de octavos de final del Torneo Clausura, el cual será el próximo miércoles a partir de las 21 horas ante Independiente Rivadavia. Por otro lado, los de Arruabarrena también tienen un ojo puesto en la final de la Copa Argentina, que será el 2 de diciembre ante Platense.

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