Los mejores memes de la consagración agónica de Boca en la Tabla Anual

Por la última fecha del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors se lo ganó en la última a Defensa y Justicia y se consagró campeón de Liga en La Bombonera. Con gol de Enner Valencia, el Xeneize finalizó en lo más alto de la Tabla Anual y suma una nueva estrella tras casi cuatro años de sequía.

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