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TORNEO CLAUSURA

Los mejores memes de la consagración agónica de Boca en la Tabla Anual

Enner Valencia le dio el título al Xeneize y ahogó el festejo de Rosario Central en Arroyito.

Los mejores memes del campeonato de Boca.
© Capturas XLos mejores memes del campeonato de Boca.

Por la última fecha del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors se lo ganó en la última a Defensa y Justicia y se consagró campeón de Liga en La Bombonera. Con gol de Enner Valencia, el Xeneize finalizó en lo más alto de la Tabla Anual y suma una nueva estrella tras casi cuatro años de sequía.

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Agustín Vetere
Agustín Vetere
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