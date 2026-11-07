Por la última fecha del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors se lo ganó en la última a Defensa y Justicia y se consagró campeón de Liga en La Bombonera. Con gol de Enner Valencia, el Xeneize finalizó en lo más alto de la Tabla Anual y suma una nueva estrella tras casi cuatro años de sequía.
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Los mejores memes de la consagración agónica de Boca en la Tabla Anual
Enner Valencia le dio el título al Xeneize y ahogó el festejo de Rosario Central en Arroyito.
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