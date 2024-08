Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina para afrontar la doble fecha de Eliminatorias Conmebol en la que se verá las caras con Chile y con Colombia. Sin embargo, el entrenador albiceleste tuvo que realizar variantes en la misma, ya que sumó a Paulo Dybala días más tarde y en las últimas horas se confirmaron las bajas de Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi por lesión.

Con las respectivas ausencias del lateral izquierdo y del defensor central, Scaloni deberá -a contrarreloj- definir a los reemplazantes en la zona baja del equipo. La de Balerdi supone una ausencia de menor peso, ya que el zaguero de Olympique Marsella iba como una alternativa a los titulares, pero Tagliafico se perfilaba a ser inicialista para Scaloni en este fecha FIFA, por lo que su reemplazo sí dará más que hablar.

Cabe destacar que como centrales ya se encuentran convocados Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Germán Pezzella, mientras que como carrilero izquierdo solo se encontraba Valentín Barco junto con Tagliafico. Con estas ausencias, para la zona de zagueros se perfilan Lucas Martínez Quarta (presente en la Copa América 2024), Marcos Senesi y Facundo Medina.

Para el puesto de lateral, las opciones parecen salir exclusivamente de Boca o River. Según informó Infobae, Lautaro Blanco y Marcos Acuña pelean por el peusto para acompañar al “Colo” Barco en la competencia por la posición que suele ser de Taglia como inamovible.

El “Huevo” acaba de arribar al Millonario y su ausencia se debía a cuestiones físicas, pero Marcelo Gallardo lo vio en condiciones y ya debutó en el club de Núñez. Sin embargo, si Lionel Scaloni no lo vio bien en el momento de la convocatoria, resulta poco probable que sea llamado en reemplazo del ex Independiente. Lautaro Blanco ya tuvo pasos por la Selección Argentina como citado, pero no llegó a debutar. Su buen presente en Boca podría catapultarlo a que tenga su estreno si finalmente es convocado por la baja de Tagliafico.

Como una tercera opción aparece el juvenil de Lanús, Julio Soler. El pibe de 18 años es bien visto por el seleccionado nacional, sobre todo luego de su participación en los Juegos Olímpicos con la sub 23 de Javier Mascherano. Entre estos tres nombres saldría el reemplazo en el carril izquierdo. Por ende, entre 6 futbolistas (Martínez Quarta, Senesi, Medina, Blanco, Acuña y Soler) saldrán los dos nombres que se sumarán a la lista de la Selección para enfrentar a Chile y Colombia el 5 y 10 de septiembre.

La lista de Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA de Eliminatorias Conmebol

ARQUEROS: Emiliano Martínez (Aston VIlla), Walter Benítez (PSV), Juan Musso (Atalanta), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella).

DEFENSORES: Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (River), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella) –BAJA-, Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Lyon) –BAJA-, Valentín Barco (Sevilla).

VOLANTES: Leandro Paredes (AS Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Ezequiel Fernández (Al-Qadsiah), Guido Rodríguez (West Ham), Giovani Lo Celso (Tottenham), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Valentín Carboni (Olympique Marsella).

DELANTEROS: Matías Soulé (AS Roma), Paulo Dybala (AS Roma), Nicolás González (Juventus), Alejandro Garnacho (Manchester United), Lautaro Martínez (Inter Milán), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Valentín Castellanos (Lazio).

Argentina vuelve por Eliminatorias: fecha, sede y rivales

Tras su participación en la Copa América 2024, la Selección Argentina regresa a la actividad oficial con la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas y tendrá dos rivales de suma exigencia en la misión de defender el liderato en la tabla de posiciones.

El primer cruce será ante un viejo y reciente conocido: Chile. Rival en dos finales de Copa América, ambos equipos se vieron las caras en la fase de grupos de la última edición del torneo continental y lo harán nuevamente el próximo 5 de septiembre en el Monumental a partir de las 21:00 horas.

Cinco días más tarde, se reeditará la final: Argentina enfrenta a Colombia en tierras cafeteras el próximo 10 de septiembre a las 17:30 horas con sede en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.