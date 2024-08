La próxima semana, la Selección Argentina volverá a concentrarse en los compromisos por las Eliminatorias CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Tras las primeras 6 jornadas, la albiceleste lidera con 15 unidades y buscará dar otro paso hacia la cita en dos duelos cruciales.

El 5 de septiembre, los comandados por Lionel Scaloni recibirán a su par de Chile en el Más Monumental, partido para el cual este miércoles salieron a la venta las entradas. Luego, el martes 10, los bicampeones del América y campeones del mundo visitarán a Colombia en Barranquilla.

Para esta doble fecha, se conoció este miércoles que Argentina no podrá contar con Nicolás Tagliafico. Según la información de Gastón Edul, el lateral de Olympique de Lyon no estará con sus compañeros porque el cuerpo técnico “decidió que no viaje ahora porque todavía está agarrando ritmo“.

De esta manera, Tagliafico se suma a una numerosa lista de bajas, ya sean por lesiones o decisiones de Scaloni. Lionel Messi, Franco Armani, Marcos Acuña, Exequiel Palacios y Lucas Martínez Quarta son los ausentes. Además, tampoco aparece Ángel Di María tras su retiro de la selección.

La alternativa a Tagliafico

La ausencia ex Independiente golpea los planes del cuerpo técnico, que tienen en el lateral izquierdo a un indiscutido en su posición, sobre todo luego de que no convocaran a Marcos Acuña, con quién rotó en el puesto en los últimos años.

El otro convocado por la parte izquierda de la defensa es el Colo Barco, que ahora tendría todos los números para ser titular ante Chile. Sin embargo, el flamante jugador de Sevilla aún no debutó en su nuevo equipo y llega sin ritmo. De todas formas, Argentina tendrá que citar a un reemplazante de Tagliafico y el Huevo podría reaparecer tras su presentación en River.

Los convocados de Argentina para la doble fecha de Eliminatorias de septiembre

ARQUEROS: Emiliano Martínez (Aston VIlla), Walter Benítez (PSV), Juan Musso (Atalanta), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella).

DEFENSORES: Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (River), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Valentín Barco (Sevilla).

VOLANTES: Leandro Paredes (AS Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Ezequiel Fernández (Al-Qadsiah), Guido Rodríguez (West Ham), Giovani Lo Celso (Tottenham), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Valentín Carboni (Olympique Marsella).

DELANTEROS: Matías Soulé (AS Roma), Paulo Dybala (AS Roma), Nicolás González (Juventus), Alejandro Garnacho (Manchester United), Lautaro Martínez (Inter Milán), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Valentín Castellanos (Lazio).