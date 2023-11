En octubre de 1998, Marcelo Bielsa asumió como entrenador de la selección de fútbol de Argentina, en reemplazo de Daniel Passarella. Durante su mandato, la selección argentina logró un impresionante récord en varios aspectos clave del fútbol. En este artículo, exploraremos las etapas más destacadas de la carrera de Bielsa como entrenador de la albiceleste.

Los números de Bielsa como DT de la Selección Argentina

Bajo su dirección, la selección argentina obtuvo excelentes registros en términos de promedio de goles a favor, en contra, porcentaje de partidos ganados y puntos logrados en las eliminatorias para un Mundial.

El ciclo de Bielsa en la Selección Argentina (1998 y 2004) culminó con 69 partidos, con 43 victorias, 16 empates y 10 derrotas, en los cuales convirtió 127 goles a favor y recibió 61 tantos en contra.

En 2001, Bielsa fue reconocido por la IFFHS como el mejor seleccionador nacional del mundo, destacando su influencia en el fútbol internacional y su capacidad para llevar a la selección argentina a la cima.

Su participación en la Copa Mundial de 2002

Bielsa también tuvo la oportunidad de dirigir a Argentina en la Copa Mundial de Fútbol de 2002, después de quedarse con el primer puesto en las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, el rendimiento del equipo en el torneo no estuvo a la altura de las expectativas.

A pesar de ganar el primer partido contra Nigeria, Argentina quedó eliminada en la primera fase debido a la derrota ante Inglaterra y el empate ante Suecia. Esta pronta eliminación fue una decepción y generó críticas hacia Bielsa, pero fue reafirmado en su cargo por el presidente de la AFA, Julio Grondona.

Éxitos posteriores y retiro inesperado

En julio de 2004, Bielsa llevó a la selección argentina a la final de la Copa América en Perú, aunque el equipo fue derrotado por Brasil en los penales. Posteriormente, en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Bielsa guió al equipo argentino a la medalla de oro.

Sin embargo, sorpresivamente, el “Loco” abandonó su cargo como entrenador de la selección después de superar a Perú en las eliminatorias para el Mundial 2006. “Noté que la energía que exige absorber todas las tareas de ser entrenador ya no estaban. Ya no tenía ese impulso“, admitió. Su sucesor en la Selección fue José Pekerman.

Títulos como DT en la Selección Argentina

Torneo Preolímpico Sudamericano Argentina Sub-23 Viña del Mar 2004 Juegos Olímpicos Argentina Sub-23 Atenas 2004

Distinciones individuales

Mejor seleccionador nacional del mundo para la IFFHS 2001 Entrenador sudamericano del año 2009 Premio Konex Diploma al Mérito Entrenador de la década 2001-2010​ 2010 Mejor entrenador de la Liga española para la UEFA​ 2012 Premio FIFA Fair Play​ 2019 Mejor entrenador de la EFL Championship 2020

Las mejores anécdotas de Marcelo Bielsa

“¿Usted es feliz?”

En su paso por Vélez Sarsfield, José Luis Félix Chilavert y Marcelo Bielsa, por diversos motivos del momento, no tenían la mejor relación. Sin embargo, durante un viaje en avión, tuvieron un cruce completamente inesperado.

“Un día viajamos al exterior, no nos hablábamos, y él le tiene terror al avión. Entonces estábamos separados por el pasillo y ni nos mirábamos. En medio del vuelo me dice: José Luis, ¿usted es feliz? Y le digo que sí, claro. Y me pregunta: ¿cuánta gasta usted en las vacaciones? Y le dije una cifra, me miró, y me respondió: “No, eso es mucha plata con toda la gente pobre que hay en el mundo”, entonces le dije porque no donaba su sueldo”, relató el ex arquero de Vélez.

La carta al Pato Abbondanzieri

El Pato Abbondanzieri contó cómo Marcelo Bielsa le envió una carta unos años después para hablar de una jugada pasada en la Copa América 2004.

“Después del Mundial 2006 me llegó una carta al entrenamiento de Getafe. Cuando la abrí, era de Marcelo Bielsa. Me felicitaba por llegar a Europa, por el Mundial… y me puso: ‘le tengo que decir algo: no puedo entender por qué puso tanta gente en la barrera contra Brasil’, y me daba la explicación de que faltaba gente en el área”..

“¿Qué charlas?”

Ariel Ortega cuenta que fue el primero en ingresar al vestuario de Argentina luego de perder ante Suecia en el Mundial 2022 y se encontró con Bielsa en un estado de profunda tristeza.

“No sabía que decirle y le agradecí por todas las charlas que habíamos tenido. Me miró y me dijo: ‘¿qué charlas? Si usted y yo nunca hablamos’”.