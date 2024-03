El 5 de julio de 1997, la Selección Argentina conquistó su tercer Mundial Sub 20. La gesta se dio en Malasia y en la final ante Uruguay todo comenzó cuesta abajo ya que los charrúas se habían puesto en ventaja a los 15 minutos. Pero a los 26 lo igualó Esteban Cambiasso y a falta de dos minutos para el cierre de la primera mitad apareció Diego Quintaba y estableció el 2 a 1, que terminaría siendo definitivo.

Diego Quintaba había debutado en la Primera de Newell´s en 1996 y un año más tarde fue José Pekerman el que confió en él para llevarlo al Mundial de Malasia. El atacante no le falló y marcó el gol clave para gritar campeón. Tras el título Sub 20, Quintana jugó cuatro años más en Newell´s hasta que en 2001 pasó al Real Murcia y allí estuvo por tres años. En 2004 vistió la camiseta de Instituto y en 2005 su vida daría un giro drástico cuando llegó a Guayaquil para jugar en Barcelona.

Un libro que le cambió la vida

Diego Quintana dialogó con La Nación y contó una situación que le pasó en Ecuador que fue reveladora: “Recuerdo que fui a un shopping y pasé por una librería… sentí que un libro me estaba esperando, algo se despertó dentro mío y se conectó con la espiritualidad”. El libro en cuestión es Las siete leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra. “Ahí empezó mi camino espiritual. Me permitió conectarme con el Reiki y establecerlo como una filosofía de vida para gestionar el tema de las emociones”, agregó el ex delantero.

¿Cómo fue el retiro?

Luego de su paso por Ecuador, Quintana continuó su carrera en Grecia y en 2001 colgó los botines: “El Reiki me ayudó mucho en la transición. Pude hacer el duelo de una manera diferente a otro futbolista que siente ese alejamiento. En los primeros años, me pasó que no quería saber nada con el fútbol, no iba a la cancha, no quería jugar un partido, lo sentía como un modo de autoprotección”.

Un viaje espiritual

“Cuando me retiré empecé a conectarme más con la lectura y decidí hacer un viaje de 40 días por China y Nepal. Estuve por varios templos meditando y sinceramente ese viaje fue un antes y un después: comencé a experimentar vivencias cada vez más profundas de la cultura milenaria que existe en China, cambió mucho mi forma de ser. Estuve siete días en el Himalaya e hice base un día en el campamento del Everest con 15 grados bajo cero”, relató Quintana.

El reiki, según Quintana

Diego Quintana explicó qué es el reiki: “Se trata de una técnica con imposición de manos que se desplaza a lo largo de los siete chacras, conocidos también como ‘centros energéticos’. Existen tres niveles: en el primero, tu maestro te abre tu canal de energía; en el segundo nivel se pasa al conocimiento de símbolos para proteger tu campo áurico y en el último podés convertirte en maestro”.

Su amistad con Scaloni

“Con Lionel nos conocemos desde Baby fútbol. Somos amigos hace mucho tiempo. Una de las alegrías más grande dentro del deporte fue haber compartido con él el título conseguido en Malasia”, afirmó Diego Quintana.

Luego agregó: “Siento una felicidad enorme por lo que logró en Qatar y lo que nos hizo vivir a todos los argentinos. Nos pudimos reencontrar en la despedida de Maxi Rodríguez y hablamos un largo rato”.

El presente de Quintana

Diego Quintana actualmente es director técnico de ADIUR, un equipo de la Liga Rosarina. Por decisión propia estuvo varios años alejado del fútbol, pero de a poco le picó el bichito y regresó. Por otro lado, se mantiene alejado de las redes sociales: “Me bajé de todas. Se pierde mucho tiempo y prefiero dedicárselo a mi familia”.