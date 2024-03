Pasan los años y a las Juveniles de Pekerman de la década del 90 se las sigue recordando. Por sus equipos pasaron enormes futbolistas que actualmente se destacan en sus funciones. Muchos de ellos forman parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Juan Román Riquelme es presidente de Boca y en las últimas horas, Diego Markic recordó un noble gesto que tuvo el talentoso enganche.

Diego Markic había sido el capitán de la Selección Argentina Sub 20 tanto en el Sudamericano previo como también en todo el Mundial de Malasia. La final fue ante Uruguay, un rival que le costaba mucho a los dirigidos por José Pekerman y en la previa a ese partido tan importante, el DT optó por cambiar radicalmente: sacó a Markic y el capitán pasó a ser Riquelme. Tras la conquista del título, el enganche tuvo un gran gesto con su compañero.

Markic sobre Riquelme

“Habíamos jugado mucho con Uruguay y no les podíamos ganar. La verdad que nos costaba un montón. En la charla previa al partido, me acuerdo que José dice la frase ´para ganar hay que cambiar´, entonces da el equipo y se hizo un silencio y ahí se me bajó la persiana. Estaba al lado de Román, lo miraba y ya no me acuerdo más nada. Después fuimos a la cancha y salimos campeones. Román había sido el capitán del equipo porque él era el subcapitán, yo no había entrado ni nada”, comenzó relatando Diego Markic en TNT Sports en diálogo con Bernardo Romeo.

Luego continuó: “Cuando termina el partido había que ir a buscar la copa, el Profe Salorio le dice a Román que tenía que ir a buscar la copa. Román le dice que él no iba, que el capitán era yo. Entonces ahí empieza un intercambio de palabras y yo le dije ´Román, dejate de joder y vamos los dos´, fue un gesto muy lindo a esa edad y con toda la adrenalina del partido”.