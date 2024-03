Marcos Senesi volvió a estar en consideración de Lionel Scaloni y fue convocado por el entrenador para la fecha FIFA de marzo, en donde la Selección Argentina enfrentará a El Salvador y a Costa Rica en Estados Unidos.

Luego de aquel primer llamado en julio del 2022 para la Finalissima frente a Italia y el amistoso ante Estonia para asegurarse su lugar debido al sondeo de la Azzurra de sumarlo a su seleccionado, el surgido en San Lorenzo tuvo una nueva convocatoria por su buen presente en el Bournesmouth de la Premier League, equipo en el cual es determinante.

Sin embargo, en el duelo de este domingo entre los “Cherrys” y Burnley por la fecha 27 del campeonato inglés, Senesi sufrió una lesión muscular y se puso en duda su presencia en el seleccionado. A tres semanas de los partidos de esta gira por Estados Unidos, el defensor central se someterá a estudios y se constatará la gravedad de su lesión. De no llegar a recuperarse a tiempo, el ex Feyenoord será baja.

Pensando en posibles reemplazantes para el oriundo de Concordia, Bolavip recurrió a la inteligencia artificial para darle una mano a Lionel Scaloni. Teniendo en cuenta que Lisandro Martínez no puede estar presente por lesión, y que Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Germán Pezzella y Nehuén Pérez ya se encuentran convocados, la IA de Google -Gemini-, dio cuatro nombres interesantes que podrían ingresar en la nómina en lugar de Senesi. Claro está, solo si el zurdo se pierde la doble fecha FIFA por la lesión.

Los 4 reemplazantes de Senesi que propone la IA de Google

Como reemplazante idóneo, la inteligencia artificial propuso a Facundo Medina, el defensor central zurdo con pasado en Talleres y de gran actualidad en Lens. El surgido en River ha sido convocado por Scaloni y es parte del proceso desde las juveniles, por lo que no sería una sorpresa su llamado en caso que Senesi sea baja. La IA lo describe como el ideal para el cambio en caso de ser necesario. “Central aguerrido con buen físico y juego aéreo, se destaca por su intensidad y su capacidad para ganar duelos individuales. Titular en Lens, equipo que ha sorprendido en la Ligue 1“, señala Gemini.

Otra alternativa con convocatorias en el lomo que propone la IA de Google es Leonardo Balerdi, también con actualidad en la liga francesa pero en el Olympique de Marsella. El pampeano surgido en Boca es tenido en cuenta por Lionel Scaloni para la Selección pero no fue llamado en esta citación. Sin embargo, si se baja Senesi por lesión, el ex Borussia Dortmund sería una posibilidad viable. “Central diestro con buen juego aéreo, técnica y salida de balón que destaca por su polifuncionalidad, ya que puede jugar como central zurdo o derecho. Joven con experiencia en Europa y proyección a futuro“, destacó la IA.

Por último, aparecen dos variantes dentro del fútbol argentino: uno de ellos, con presente en la Selección Argentina sub 20 y titular indiscutible en Vélez, como lo es Valentín Gómez. El otro, recientemente arribado a Racing como refuerzo, y descubriendo la posición de defensor central, siendo éste Santiago Sosa. El ex River y Atlanta United fue considerado por la IA para reemplazar a Senesi, así como también el zurdo del equipo de Liniers. Serían, sin dudas, dos apuestas arriesgadas. ¿Te gustaría alguno de estos 4 jugadores para reemplazar a Senesi si es baja por lesión?

Los números de Marcos Senesi esta temporada

Determinante en Bournesmouth, el defensor central lleva disputados 28 partidos en donde anotó 3 goles y dio 2 asistencias. Para el entrenador, Andoni Iraola, Senesi es uno de los futbolistas más importantes del equipo inglés.

Senesi sobre cómo eligió a Argentina sobre Italia

Hace escasos meses, en diálogo con Ezzequiel en YouTube, Senesi explicó que no tuvo dudas a la hora de elegir ser parte de la Selección Argentina sobre la italiana. “Llegó la situación donde tenía las 2 propuestas en sí. No me esperaba la convocatoria de Italia. La decisión fue fácil, pero a su vez no deja de hacerte pensar. El país donde nací y siempre quise jugar es Argentina. Yo pensaba: si voy a Italia no me podía imaginar ni ver con la camiseta de la Selección y cantando el himno de ellos. Lo iba a pasar a tomar como un trabajo. Jugar para Argentina es jugar por la pasión, el país y mi familia. Yo juego al fútbol porque crecí viendo a la Selección, al fútbol argentino y lo llevo adentro“, destacó el ex San Lorenzo a fines del 2023.