Marcos Senesi protagonizó, a mediados del 2022, un caso que se repitió con varios futbolistas argentinos pero que solo se cumplió con Mateo Retegui. Es que desde Italia, cuando Roberto Mancini estaba a cargo de la Selección Azzurra, habían iniciado un proceso de scouting con jugadores albicelestes que podrían sumarse al seleccionado europeo. Senesi fue uno de ellos, y estuvo realmente cerca de que se confirme su representación con la cuatro veces campeona del mundo, algo que no terminó dándose por elección del propio defensor surgido en San Lorenzo.

En las últimas horas, en una entrevista que brindó a Ezzequiel en su canal de YouTube, Marcos Senesi se refirió a esta situación que vivió hace poco más de un año en donde estuvo entre elegir la Selección de Italia y la Argentina. Sobre esto, el zaguero que actualmente milita las filas del Bourmesmouth destacó con un largo testimonio: “La propuesta de Italia fue muy concreta porque me llamó el técnico de la Selección (Roberto Mancini) contándome el proyecto y lo que ellos querían en ese momento. A su vez, unos días antes me había llamado Walter Samuel para decirme que iba a estar convocado“, comenzó Senesi.

Luego, detalló como se sintió con las dos opciones sobre la mesa, en donde expresó: “Llegó la situación donde tenía las 2 propuestas en sí. No me esperaba la convocatoria de Italia. La decisión fue fácil, pero a su vez no deja de hacerte pensar. El país donde nací y siempre quise jugar es Argentina“.

Siguiendo con su relato, Marcos Senesi sentenció lo que fue más importante para inclinar su decisión hacia Argentina, en una declaración que muchos hinchas albicelestes tomaron como un palo para Mateo Retegui: “Yo pensaba: si voy a Italia no me podía imaginar ni ver con la camiseta de la Selección y cantando el himno de ellos. Lo iba a pasar a tomar como un trabajo“, destacó el zaguero de 26 años. Sobre esto, la frase fue tomada como una indirecta al delantero con presente en Genoa debido a que se lo vio cantando el himno italiano en las ocasiones en donde estuvo convocado.

Para cerrar con el tema, Senesi habló acerca de lo que sintió al momento de finalmente elegir a Argentina como la selección a representar como jugador: “Jugar para Argentina es jugar por la pasión, el país y mi familia. Yo juego al fútbol porque crecí viendo a la Selección, al fútbol argentino y lo llevo adentro“.

Senesi sobre la sensación de haber debutado con Argentina

Además de destacar que su mayor logro como futbolista hasta la actualidad fue haber debutado con la Selección (lo hizo en el 5 a 0 a Estonia en junio del 2022), Marcos Senesi también sentenció que su sueño pendiente es debutar en una competencia oficial con la Selección, ya que su único partido jugado de momento fue un amistoso.

Otros argentinos vinculados a la Selección de Italia

Cuando Roberto Mancini era el entrenador de Italia, hubo una lista de futbolistas argentinos que fueron vinculados a la Azzurra como posibles convocados. Y si bien Mateo Retegui fue el único que dio el “sí”, el listado fue extenso e incluyó diversos nombres. Entre ellos, se encontraban Bruno Zapelli, Nicolás Valentini, Lucas Beltrán, Gino Infantino, Juan Szforza, Justo Gianni, Pedro de la Vega, Gianluca Prestianni y el mencionado Marcos Senesi.

Sin embargo, con el cambio de entrenador, ya que Mancini renunció y en su lugar asumió Luciano Spalletti, este proceso se puso en stand-by. De hecho, Mateo Retegui ha perdido consideración en el seleccionado desde el cambio de dirección técnica.