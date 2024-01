Mascherano explicó en qué se basa para elegir a los titulares: "No es una cuestión de nivel"

En el marco de la fecha 2 del Grupo B del Preolímpico de Venezuela, la Selección Argentina Sub 23 venció a Perú por 2 a 0 con goles de Thiago Almada de penal y Luciano Gondou, por lo que de esta manera logró quedar como uno de los dos punteros de la zona junto a Paraguay.

Luego de lo que fue el primer triunfo en este certamen, el entrenador argentino, Javier Mascherano, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió a lo que fue el rendimiento de sus dirigidos, así como también palpitó lo que viene en este torneo.

Por otro lado, también fue consultado sobre el armado del equipo para el próximo encuentro, y allí explicó cómo decide cada once titular: “Nosotros vamos tratando de ir armando el equipo para lo que creemos que necesitamos para cada partido y siempre trato de transmitirle eso a los jugadores, no es una cuestión de nivel, si no de las necesidades de acuerdo a las características del rival”, comenzó.

Y luego agregó explicando que se basa en las características de cada rival al que enfrentan: “Un día le toca a uno, otro día a otro. En esto de la toma de decisiones uno trata de acuerdo al plan de partido que tiene armar el mejor equipo posible para llevar a cabo ese plan”.

El análisis del partido

En cuanto a lo que fue el rendimiento de Argentina ante Perú comentó: “Creo que tanto el otro día como hoy fuimos superiores a nuestros rivales, quizás muchas veces un resultado positivo o una victoria puede llegar a hacer cambiar el análisis del entorno, pero nosotros, como dijimos después de Paraguay, el partido nos había costado por momentos pero sentimos que fuimos superiores y creo que hoy fue de la misma manera. Fuimos merecedores de la victoria”.

Siguiendo por la misma línea se explayó: “Como se lo comenté a ellos, en el primer tiempo estábamos haciendo el partido que teníamos que hacer. Nunca es fácil atacar a un equipo que deja pocos espacios, ya habíamos visto a Perú contra Chile con el juego que hicieron, defendiendo muy bien. Sabíamos que no teníamos que desesperarnos, tratar de tener paciencia y sobre todo tratar de mantener las posiciones, no empezar a desordenarse. Perú tenía buenas transiciones para salir de contra, ese era el plan de partido. En el segundo tiempo necesitábamos gente que juegue entre líneas y pueda jugar de espaldas, por eso entró Baltazar. Nardoni entró porque buscamos a alguien que pueda salir del libreto con sus arranques y potencia en conducción”.

La paridad en el grupo

Teniendo en cuenta lo parejo que es el grupo y con la sorpresiva victoria de Paraguay ante Uruguay, Mascherano fue cauteloso a la hora de referirse a una posible clasificación: “La realidad es que sabemos que hasta el último partido va a ser un grupo muy cerrado, ya lo vimos hoy con el partido previo al que jugamos nosotros, que fue Uruguay-Paraguay, en el que Paraguay lo dio vuelta. Hay que ir paso a paso, ahora nos toca descansar y nos va a servir para recuperar jugadores y liberar un poco la cabeza porque ya llevamos prácticamente dos meses, por lo que sirve para los jugadores para liberar la cabeza. Nos quedan dos partidos durísimos y hay que ir preparándolos”.

La situación de Echeverri

Por último, se refirió a la situación del volante de 18 años que pertenece a River, que tuvo un buen ingreso ante Paraguay y que ante Perú no entró: “Claudio es un jugador diferente, lo conocemos mucho porque nos ha tocado inclusive en algunos entrenamientos tenerlo en la Sub 20 también y sabemos lo que nos puede dar. Cuando tengamos que recurrir a él va a estar preparado. Uno trata de ver cuáles son las necesidades del equipo y buscar las soluciones para que los chicos se sientan cómodos dentro de la cancha. Tanto Claudio como los demás saben que cuando los necesitemos van a estar”.