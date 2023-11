Mauricio Pinilla, exfutbolista de la Selección de Chile, volvió a despotricar contra los jugadores de la Selección Argentina. Ya lo había hecho en su momento por los festejos de la Copa del Mundo y ahora repitió por lo que fue la distribución de los premios en la ceremonia del Balón de Oro 2023, en la cual Emiliano Martínez se quedó con el Trofeo Yashin.

Al respecto del Dibu, el bicampeón de la Copa América con la Roja en 2015 y 2016, apuntó: “Para que vamos a hacer premios en el año si total… Si finalmente se va a tomar solo una competición. Está bien, la importancia del mundial, fantástico. Pero en el global, no me parece que haya sido el mejor”, expresó a raíz de la terna en la que también estuvieron nominados arqueros como Marc ter Stegen, Ederson, Thibaut Courtois y Bono, entre otros.

Pero eso no fue todo. Mauricio Pinilla, en su participación en ESPN, siguió con su queja por lo que fue el reconocimiento al guardameta campeón del mundo con la Selección Argentina: ”¿El que se lleva la Copa del Mundo va a ser el mejor? Esperemos que se repita a lo largo de los años. Lo de Dibu Martínez roza lo ridículo. ¿Para qué estamos con vueltas?”.

¿Qué dijo Mauricio Pinilla sobre Emiliano Martínez tras los festejos por la Copa del Mundo que ganó la Selección Argentina?

Sus dichos por el premio Lev Yashin no fue la primera vez que Mauricio Pinilla criticó a Emiliano Martínez. Ya en diciembre del 2022 le apuntó al arquero formado en Independiente por su actitud en los festejos desarrollados en Buenos Aires por la obtención de la Copa del Mundo, en los que mostró un muñeco con la cara de Kylian Mbappé.

“¿Quién es el Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse Mbappé? Le clavó cuatro. Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita (bebé) con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos”, dijo el chileno, que además agregó: ”Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo. ¿Sabes lo que hago? Lo abrazaría, le hago cariño, pero no andaría… Aparte, el tipo ya salió campeón del mundo en el Mundial anterior”.

Además, en aquel entonces, siempre a través de la pantalla de ESPN Chile, comparó su comportamiento en la celebración de la Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016: “Cuando fuimos bicampeones de América, nosotros no andábamos con fotos de Messi ni nada. ¿Quién soy yo para burlarme de Messi ¿Quién es Dibu Martínez para burlarse de Mbappé? Mbappé seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales”.

Mauricio Pinilla también le tiró a Lionel Messi

“Creo que se despide ya. Si tu te ganas el Balón de Oro jugando en la MLS quiere decir que estamos todos locos o que la MLS se transformó en una potencia mundial. Lamentablemente, ya no vamos a poder ver a Lionel Messi festejando un Balón de Oro y agradecerle todo lo que nos entregó fin de semana a fin de semana en Champions y en todas las competiciones que disputó y coronándose como campeón del mundo.”, arremetió Pinilla quien, claramente, quedó resentido por lo que fue tanto reconocimiento mundial para los jugadores argentinos.