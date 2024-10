Argentina empató 1 a 1 con Venezuela en Maturín en un partido que tuvo de todo, menos buen juego. El principal responsable de ello fue el estado del campo de juego en el Monumental de la mencionada ciudad venezolana, que se vio afectada por un diluvio ratos antes de que el cotejo tenga su inicio. Una vez finalizado el duelo, Leo Messi tomó la palabra y habló de cómo se vivió dentro de la cancha este cuestionable estado del césped en tierras de la Vinotinto.

Ante los micrófonos de TyC Sports, el capitán de la Selección Argentina fue muy crítico con esta situación. “Es muy dificil jugar así, se hace el partido muy feo y muy trabado. No podiamos dar dos pases seguidos. En el segundo tiempo por derecha se pudo un poco más, pero es dificil jugar así, la verdad es que se juega muy poco“, comenzó Lionel.

En sintonía, siguió analizando: “La cancha la verdad que no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer. Tuvimos que hacer otro partido al que nosotros habáamos preparado, pero sí estamos preparados porque ya lo hicimos lo de luchar, buscar la segunda pelota, ganar los duelos, jugar con el error del rival y no arriesgar mucho nosotros“.

Sobre el campo de juego, cerró: “No se podía jugar para atras, dimos un par de pases para atrás y el agua la paraba, ahí nos complicábamos. Hicimos el partido que teniamos que hacer por la cancha“.

De Paul también fue crítico con el campo de juego

El ‘Motorcito’ también fue duro hacia la organización del encuentro por el campo de juego lleno de agua. El volante, apenas culminó el partido ante Venezuela, soltó: “Horrible partido, imposible de jugar. Lamentablemente hay que adecuarse, creo que no está bueno pero es lo que toca. Yo creo que cada partido es diferente, el caso de Colombia éramos dos equipos que jugaban bien y el calor tuvo mucho que ver. En este caso realmente no se podía jugar al fútbol, había que ir a la segunda pelota y un partido mucho más disputado“.

En este contexto, De Paul sumó: “Nosotros acatamos las órdenes y hacemos lo que nos dicen. Obviamente que para nosotros las mejores condiciones para jugar son que haya un buen campo, un buen clima, que la pelota corra, no pedimos mucho. Creo que eso lo hacemos bien por eso también de visitante nos están poniendo otro tipo de dificultades más allá de lo futbolístico“.

Messi y su sensación de regresar a la Selección

Más allá de su descontento por el mal estado del campo, Messi también se refirió a lo que significó volver a la Selección Argentina luego de estar ausente en la fecha FIFA de septiembre por lesión. Además, explicó el motivo por el que no estuvo en aquella citación pasada: “Todavía no había jugado, habia entrenado poco, no estaba al 100% así que lo tomé muy normal, decidimos los dos (Messi y Scaloni) que no estaba, que me podía quedar en Miami“.

Por último, Leo se refirió a sus pálpitos de volver a jugar en Argentina este martes ante Bolivia: “Extraño volver a jugar en suelo argentino, así que estoy contento. Tenemos un viaje largo de vuelta, un par de días para descansar y preparar el partido“.

El próximo partido de la Selección Argentina

Tras la igualdad ante Venezuela, el combinado albiceleste viajará a Argentina para afrontar el segundo encuentro de esta doble Fecha FIFA. Será ante Bolivia en el Más Monumental el próximo martes a las 21.