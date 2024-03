No está Messi: las opciones que tiene Scaloni para el ataque de Argentina

Una nueva lesión en el isquiotibial derecho provocó que Lionel Messi tuviera que ser desafectado de la convocatoria en la Selección Argentina, donde no podrá afrontar los compromisos frente a El Salvador y Costa Rica, correspondientes a la primera fecha FIFA del año.

La baja de la Pulga le genera un enorme dolor de cabeza a Lionel Scaloni, que tampoco contará con Paulo Dybala(era el principal candidato para ocupar el lugar del capitán), Exequiel Palacios y Marcos Senesi. Y ahora hay cuatro apellidos para tres lugares.

Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Di María y Nicolás González pelean por la titularidad, y si nos remontamos a la última vez que el capitán no fue de la partida en la Selección Argentina, tenemos que hablar del compromiso ante Paraguay, disputado el 12 de octubre de 2023. En aquella ocasión, el Toro y la Araña, junto al 10 de Fiorentina, fueron los que iniciaron.

También hubo otro compromiso en el que Messi no jugó por una lesión: en la goleada por 3-0, en el Hernando Siles, frente a Bolivia. Y el ataque que dispuso Scaloni fue compuesto por Di María, Álvarez y González, relegando al banco de suplentes al ariete que se desempeña en Inter de Milán.

A pesar de que aún restan algunos entrenamientos, Lautaro Martínez y Julián Álvarez son los que toman mayor fuerza para ir desde el comienzo, por lo que de ser de esta manera, quienes tendrán que pelearse mano a mano por un lugar serán Nicolás González y el eterno Ángel Di María.

¿Messi viaja con el plantel de la Selección?

A pesar de estar lesionado y de no tener la posibilidad de jugar, aún no se confirmó si Messi estará junto a la delegación realizando la gira, o si se quedará en Miami afrontando la recuperación de su problema en el isquiotibial derecho. Al tratarse de una fecha FIFA en la que la Selección disputará sus partidos en Estados Unidos, el astro albiceleste no descarta acompañar a sus compañeros en la gira en la que ya se palpita la Copa América, aunque quedará definir que es lo mejor para su lesión.

¿Cuándo juega la Selección Argentina en este fecha FIFA?

La Selección Argentina chocará con El Salvador el 22 de marzo en el Estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia y el 26 del mismo mes con Costa Rica en el Estadio Coliseo de Los Ángeles.

Luego, en junio, el domingo 9 afrontará su compromiso con Ecuador en el Soldier Field de Chicago y cerrará su preparación para la Copa América el Viernes 14 frente a Guatemala en el FedEx Field Stadium de Washington.

El debut en el certamen continental será el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta contra el ganador del duelo que protagonizarán Canadá y Trinidad y Tobago en uno de los repechajes de la Concacaf.