Lionel Scaloni se consolidó como uno de los mejores entrenadores del mundo. Su equipo de trabajo es sólido, con ex jugadores de exitosa trayectoria y muy buen paso por la Selección Argentina. El mismo lo conforman: Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar. Justamente el Payasito se hizo noticia en estas últimas horas y fue por un tatuaje que reveló en la serie de Netflix “Ángel Di María: romper la pared”.

Allí, Pablo Aimar mostró un tatuaje que tiene en honor a Angelito y sorprendió a todos. El mismo se encuentra en su brazo y dice: “1-0 di maria”, en minúscula y sin la tilde. El Payasito explicó el hermoso motivo que involucra a su hijo en la previa de la final de la Copa América 2021 en el Maracaná ante Brasil: “El día antes, mi hijo Agustín, me escribe: ‘Estoy cagado, pero tengo fe´, me pone. Y me pone: ‘1 a 0 di maria’. En minúscula, sin el acento. ‘1 a 0 di maria’, bien adolescente. Entonces, digo: ‘Bueno, si llega a pasar esto…’, si llega a hacer un gol, llegamos a ganar 1-0 y hace el gol Di María… Lo tengo tatuado a Ángel, es el mensaje de él el día antes”.

El tatuaje de Pablito. (Foto: Captura Netflix).

El gol de Di María que lo cambió todo

Hasta aquella famosa final contra Brasil, la Selección Argentina llevaba 28 años sin títulos, además, varias finales perdidas. Frente a la Verdeamarela, esa racha se rompió y fue gracias a un golazo de Angelito que estableció el 1 a 0 definitivo con una definición por encima del arquero.

Siguieron los éxitos

Como se de sacarse una mochila pesada se tratara, la Selección Argentina siguió ganando en los años siguientes. En 2022 conquistó la Finalissima ante Italia en Wembley, ese mismo año le ganó a Francia la final del Mundial de Qatar. La conquista más reciente fue en la Copa América 2024 de Estados Unidos al superar por 1 a 0 a Colombia en la final disputada en Miami. Este certamen marcó el final de Ángel Di María en la Selección Argentina. El rosarino fue homenajeado en la antesala del encuentro ante Chile por las Eliminatoria Sudamericanas en el Estadio Monumental.