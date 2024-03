Pablo Punyed está ansioso por poder medirse a la Selección Argentina en su regreso a la Selección de El Salvador después de más de dos años para la presente Fecha FIFA y viene de marcar el gol del empate 1-1 ante Bonaire en el partido amistoso no oficial que disputaron el último miércoles como parte de la preparación.

La historia del mediocampista de 33 años es por demás curiosa, ya que nació en Miami y dio sus primeros pasos como futbolista en los Estados Unidos, tanto a nivel colegial como universitario, para luego realizar toda su carrera profesional en Islandia. Por ascendencia familiar, aceptó en 2014 defender al seleccionado salvadoreño, con el que se estrenó en un amistoso ante Colombia disputado en noviembre en New Jersey.

Previamente, fue haciendo carrera en el fútbol islandés. Inició en Segunda División, con Fjolnir, donde había llegado a probarse por invitación de una compañera de la Universidad Saint John’s de Nueva York, donde se graduó en literatura inglesa. Su carrera fue en ascenso vertiginoso. Llegó a Primera División para jugar con el Fylkir y más tarde pasó al Stjarnan, donde vivió dos exitosas temporadas en que se coronó campeón de Liga y Copa.

Esas coronaciones le permitieron tener la experiencia de disputar la Europa League en la temporada 2014/2015. Fue un año soñado para Stjarnan, que superó tres rondas dejando en el camino a Bangor City de Gales, Motherwell de Escocia y Lech Poznan de Polonia, lo que le dio el privilegio de medirse ante un gigante europeo como Inter de Milán.

En aquella serie clasificatoria a la fase de grupos, enfrentó a varios futbolistas argentinos como Mauro Icardi, Rubén Botta, Daniel Osvaldo y Juan Pablo Carrizo. Y aunque el saldo fue una durísima derrota 9-0 en el marcador global, lo recuerda como una de las mejores experiencias de su carrera.

En total, Punyed ha conquistado 14 títulos en Islandia y defendido la camiseta de seis equipos diferentes. Aunque siguió participando en competiciones europeas, nunca más pudo realizar una campaña a la altura de la de su estreno absoluto en el plano continental. El partido ante Argentina, representará entonces la oportunidad de volver a enfrentarse a grandes estrellas después de una década. Razón suficiente para motivarlo.

La racha de partidos sin victorias

Parece imposible que El Salvador pueda cortar ante la Selección Argentina una racha negativa que acumula ya 20 partidos sin victorias. Y aunque no ha sido parte de muchos de esos tropiezos, Pablo Punyed se manifestó al respecto: “Esta racha es de todos. No es de los que estamos llegando, no es de los que estuvieron, no es del cuerpo técnico, es de todos, incluso del público, porque ellos también exigen ganar”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Para salir de esta racha necesitamos a todos, en las buenas y en las malas. Ahora, como ganar se convierte en un hábito, el no ganar también se convierte en un hábito. Nosotros tenemos que reubicarnos, intentar sacar el máximo en los partidos, y no pensar ahora en marzo. Los resultados que importan son en junio, en septiembre, yo sé que la gente quiere que se corte esa racha, pero nuestra meta es a largo plazo, no es ahorita, a pesar de que queremos ganarlo obviamente”.