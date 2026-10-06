Por qué no juega Nico Paz en Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi

El volante del Como estará en el banco de suplentes de la Albiceleste para que Messi esté como titular en su despedida.

Lamentablemente, llegó el día: este martes 6 de octubre, en el Estadio Monumental, Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina ante su par de Benín. Será un evento lleno de emociones, pero a su vez lleno de fútbol.

En este contexto, Lionel Scaloni eligió los 11 para el amistoso que no solo cerrará la historia de Messi en la Selección, sino también esta fecha FIFA para todo el plantel.

Ante la presencia de Leo Messi en el equipo titular y el regreso de Rodrigo De Paul, los sacrificados para que ambos jugadores de Inter Miami jueguen desde el arranque fueron Nico Paz y Gianluca Prestianni.

Así las cosas, el volante del Como y el extremo de Benfica estarán en el banco de suplentes en la despedida de Messi. Cabe destacar que Nico Paz se perfila como el reemplazante natural del 10, tanto del dorsal como del puesto en la Selección Argentina.

El 11 de Argentina vs. Benín

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Alvarez. DT: Lionel Scaloni.

Los números de Nico Paz en la Selección Argentina

Hasta el momento, Nico Paz lleva disputados trece partidos en la Selección Argentina, en los que anotó 3 goles (dos en esta fecha FIFA) y una asistencia. De momento, no ganó títulos.

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La previa de Argentina – Benín