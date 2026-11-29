El Como 1907 de Nico Paz recibe a la Juventus en un duelo clave por la Serie A.

Por la fecha 13 de la temporada 2026-27 de la Serie A, el Como de Nico Paz enfrenta a la Juventus en el Estadio Giuseppe Sinigaglia, donde hace las veces de local el equipo de Cesc Fábregas.

Cuando moría el primer tiempo, un tiro libre, presuntamente inofensivo desde un costado del área, se convirtió en una amenaza cuando Paz se hizo cargo. Un disparo potente tomó por sorpresa al arquero de la Vecchia Signora, quien rechazó el balón cuando este ya había cruzado la línea de gol.

El reloj del árbitro vibró y se desató el festejo de Paz con sus compañeros. La joya argentina sigue haciendo ruido en la Serie A. Otra vez, en un partido clave. Otra vez, un golazo para dar la nota. Gracias a Paz, el Como pegó en el momento justo para irse arriba en el marcador al vestuario.

¡¡¡GOLAZO DE NICO PAZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE COMO VS. JUVENTUS!!! 📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/y8Rgmps0Sh — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

Asistencia de lujo

Paz dijo presente otra vez y participó en el tercer gol de la noche. Con un sombrerito se sacó de encima a su marca y, de cabeza, le sirvió la pelota a Anastasios Douvikas, quien remató de gran manera desde afuera del área para poner el 3-0, marcar su segundo tanto de la noche y sentenciar la goleada ante la Juventus, que sigue sin impresionar a nadie.

¡¡JUGADÓN DE NICO PAZ Y GOLAZO DE COMO!! Sombrerito, asistencia de cabeza del argentino y tremendo zurdazo de Douvikas para el 3-0 vs. Juventus 📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Mja6H5Pjin — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

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Los números de Paz en la temporada

En medio de una temporada consagratoria, tanto a nivel de clubes como con la Selección Argentina, Paz lleva disputados 18 partidos. En ellos, el nacido en Santa Cruz de Tenerife ya lleva siete goles y repartió otras nueve asistencias.

Estos números reflejan el gran presente que atraviesa el argentino en el fútbol europeo, donde es protagonista de la temporada revelación del Como, tanto en la Serie A como en la Champions League.

La agenda de Paz y el Como

El próximo partido del Como de Nico Paz será el miércoles 2 de diciembre, cuando enfrente al Cremonese por los 16avos de final de la Copa Italia. Por la Serie A, visitará al Monza el sábado 5 a las 11:00 (hora argentina).

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Tabla de posiciones de la Serie A

En síntesis