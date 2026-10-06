El sentido posteo de Neymar a Lionel Messi por su despedida de la Selección Argentina: “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol”

En su cuenta de Instagram, el delantero brasileño saludó a su ex compañero de equipo.

Llegó el día menos esperado por los hinchas argentinos y el mundo del fútbol. En el Estadio Monumental, en el duelo amistoso ante la Selección de Benín, Lionel Messi jugará su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, para ponerle punto final a su carrera tras 21 años.

En la previa de este encuentro, Neymar, delantero brasileño que compartió plantel con Messi tanto en Barcelona como en PSG, le dedicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram, en el que le agradeció por todo lo que le dio al seleccionado argentino a lo largo de su carrera.

Dentro de este posteo, subió una serie de fotos de la final de la Copa América 2021, en la que Argentina venció 1 a 0 a Brasil en el Maracaná. La primera de estas imágenes fue el abrazo que se dieron en el campo de juego, mientras que las otras dos con la charla que tuvieron en el túnel.

El posteo que Neymar le dedicó a Messi

Los que aman el fútbol se han aprovechado de ti a lo largo de los años…

Hoy es tu último partido con la camiseta de tu equipo, desde tu país, y espero que disfrutes cada segundo, y que todos los homenajes de hoy te hagan feliz.

No es sólo Argentina que te lo agradece, el mundo te agradece todo lo que hiciste por el fútbol.

Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado.

GRACIAS

Publicidad

El mensaje de Messi previo a su despedida

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, manifestó el crack surgido de las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario y con pasado defendiendo profesionalmente las camisetas de Barcelona y Paris Saint-Germain.

Datos clave