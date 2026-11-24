El entrenador del Merengue fue consultado por la posibilidad de volver a contar con el argentino en la próxima temporada.

El inicio de la temporada fue el esperado para Nico Paz. Tras decidir quedarse una temporada más en Como 1907 a pesar del interés de Real Madrid por repatriarlo, el argentino se convirtió en una de las principales figuras de la Serie A, donde lleva tres goles y tres asistencias en 11 partidos.

Debido al buen momento que lleva, en el que también comenzó a ganarse el puesto como reemplazante de Messi en la Selección, en conferencia de prensa, José Mourinho, entrenador del Merengue, fue consultado sobre la posibilidad de repescarlo de cara a la próxima temporada.

“No es mi jugador”, fue la tajante respuesta del DT portugués, para evitar hablar del tema y meterse en polémicas debido a que esta decisión recién podrá tomarla en el próximo mercado de pases del verano europeo, donde Real Madrid volverá a tener la cláusula para incorporar al argentino.

Cabe destacar que para quedarse con Paz, el Merengue tendrá que desembolsar 80 millones de euros, cifra que quedó establecida en la última negociación entre los clubes, en la que Como 1907 pagó 66 millones de la misma moneda para quedarse con la ficha del volante ofensivo de 22 años.

Así las cosas, esta podría ser la última temporada de Nico Paz en el fútbol italiano, donde se desempeña desde la 2024/25. Mientras tanto, el argentino seguirá disputando la Serie A y la fase de liga de la UEFA Champions League, en la que su equipo es una de las sorpresas del certamen.

Los números de Nico Paz en la temporada

En la actual temporada, el volante ofensivo de 22 años lleva disputados un total de 15 partidos entre Serie A y Champions League. En los mismos, convirtió seis goles y aportó ocho asistencias. Además, recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1175 minutos en cancha.

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