El volante argentino se refirió a su vínculo con el Xeneize luego de haber sido figura en el partido del Como por la Champions League.

No quedan dudas de que Nico Paz es, en la actualidad, el mejor futbolista argentino de la temporada. Tanto en la Selección como en el Como 1907, su equipo en Italia, el mediocampista de 22 años es la gran sensación de Europa al llevar seis goles y ocho asistencias en 16 partidos disputados, sin contabilizar lo hecho en la Albiceleste desde el Mundial hasta la fecha.

Cuando apenas estaba dando sus primeros pasos como profesional, momento en el que recibió el primer llamado de Lionel Scaloni a la Selección para evitar que lo convoque España, trascendió una foto de su infancia con la camiseta de Boca, que lógicamente se hizo viral al instante y persiste hasta estos días.

Claro, al ser un desconocido para el público argentino en ese entonces, muchos hinchas buscaron cada centímetro de su vida deportiva y personal. Cuando el pueblo xeneize encontró esa foto, automáticamente lo consideraron un hincha más. En las últimas horas, el propio Nico Paz habló de dicha imagen.

En diálogo con TNT Sports, luego de su partidazo ante AEK Atenas por la fecha 5 de la Champions League, el 10 del Como reveló la verdad detrás de esa foto de su infancia: “Eso es de cuando era chiquito, la mayor parte de mi familia es hincha de Boca y me compraban mucho las camisetas”.

Nico Paz? Bostero como vos, como yo y como toda la argentina

Y como toda persona de bien pic.twitter.com/aewL4Ks1bS — Solrac (@Sou_Solrac_25) November 25, 2026

Si bien no confirmó si él también es hincha de Boca, dejó en claro que los lazos familiares más cercanos tienen afinidad por el Xeneize y que, por ese motivo, tuvo varias indumentarias boquenses durante su vida.

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Nico Paz, el gran candidato a llevar la 10 de la Selección

Varios jugadores pidieron la 10 de la Albiceleste para Nico Paz. Nombres como Valentín Barco y Agustín Giay se sumaron a ese pedido en la última fecha FIFA.

Según ESPN, Nico Paz y Lautaro Martínez son, por el momento, los dos máximos candidatos a vestir la icónica camiseta de la Albiceleste. Así, Julián Álvarez podría no ser tenido en cuenta, como tampoco futbolistas de la talla de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Un argumento muy común para respaldar a jugadores más experimentados, como Martínez y Mac Allister, es que esta podría ser su única oportunidad de vestir la 10, mientras que Paz seguramente tendrá nuevas chances en el futuro.

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El fixture de Como en la Champions League 2026-27