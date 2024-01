La Selección Argentina que conduce Javier Mascherano logró asegurar su lugar en el cuadrangular final del Torneo Preolímpico que está disputándose en Venezuela cuando todavía queda una fecha por jugarse de la primera fase, gracias a una contundente goleada 5-0 sobre Chile a la que Thiago Almada aportó un doblete y en la que también firmaron su nombre en el marcador Santiago Castro, Aaron Quirós y Luciano Gondou.

Antes que el partido comenzara a perfilarse en favor de La Albiceleste, hubo preocupación por un episodio que pasada la primera media hora de juego protagonizó Claudio Echeverri y generó la preocupación tanto de sus compañeros como de los integrantes del cuerpo técnico. La joya de River, ya vendido al City Group, se dejó caer de un momento a otro y quedó tomándose el rostro a esperar la llegada de la asistencia. Tras ser retirado en camilla, continuó recibiendo atención médica al costado del campo de juego hasta que estuvo en condiciones de reingresar.

Una vez finalizado el encuentro, el propio futbolista se encargó de explicar lo sucedido y de aclarar que se había tratado de una situación atípica para él. “Nunca me había pasado algo así. Sentí mucho miedo. Me agarró un dolor en el pecho muy fuerte. No podía respirar muy bien, me asusté mucho. Me tiré para cambiar el aire y después, gracias a Dios, se me pasó un poco“, contó El Diablito.

Más allá que El Diablito pudo continuar disputando el partido después de ese episodio y recién fue reemplazado en el complemento, señaló que todavía tiene pendiente una nueva consulta con los médicos de la Selección Argentina, que muy probablemente dispondrán la realización de una serie de estudios para descartar cualquier tipo de complicación que pueda poner en riesgo la continuidad en el torneo.

Mascherano reconoció su preocupación

También Javier Mascherano se refirió en conferencia de prensa al episodio que vivió El Diablito y que generó la preocupación de todo el cuerpo técnico. “Nosotros también nos preocupamos porque no sabíamos qué era lo que pasaba. Después, cuando llegó en el entretiempo, nos comentó que era un poco de ahogo, no sé si fue un golpe en el pecho que lo dejó sin aire. Veremos. Hasta lo que sé, no tuvo ningún inconveniente. estoy contento por lo que nos dio. Sabemos que es un jugador que, cuando lo necesitemos, va a estar”, había manifestado el entrenador.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Habiendo asegurado ya su boleto al cuadrangular final del Torneo Preolímpico que reparte dos boletos a París 2024, la Selección Argentina todavía tiene pendiente un partido de la primera fase que se disputará este viernes 2 de febrero, ante Uruguay, en el Polideportivo Misael Delgado, de Valencia.