Rodrigo De Paul, luego del partido que la Selección Argentina le ganó a Costa Rica 3 a 1 en los Estados Unidos por fecha FIFA, brindó una entrevista en la que reveló cómo reaccionó Ángel Di María en el momento que se enteró de la amenaza que recibió en su propiedad localizada en el country Miraflores de Rosario.

”Estaba con él a la mañana porque nos levantamos temprano. Lo vi conmovido y con lágrimas. Creo que si hay alguien que merece tener la posibilidad de volver a nuestro país cuando desee es él”, comentó el volante del Atlético de Madrid cuando le consultaron por el lamentable suceso que le tocó vivir a Fideo y a su familia.

Además, Rodrigo De Paul, siempre en referencia con el episodio que sufrió Ángel Di María, reflexionó: ”Me da mucha lástima que pasen esas cosas en nuestro país. Sé bien todo lo que pasó y me parece muy grave. El amor por su país, ciudad y club no cambia. Fueron cosas muy fuertes. Sabe que nosotros estamos con él a morir”.

¿Qué decía la nota con la que amenazaron a Ángel Di María en Rosario?

Las primeras pruebas que pudieron recoger fuentes policiales, en horas de la mañana del martes 26 de marzo un individuo se arrimó en auto a la entrada del country Miraflores de la localidad de Funes en Rosario, para dejar un mensaje intimidante a Ángel Di María. La nota decía: “Decile a tu hijo que no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro (gobernador) te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.

Al respecto, la ministra de seguridad de la Nación Patricia Bullrich, expresó que ya iniciaron las investigaciones pertinentes y, en primera instancia, presume que se trataría de una ”guerra de hinchadas”, dado que Fideo había declarado horas antes que desea retornar a Rosario Central, club en el cual se formó y del cual es simpatizante.

Por su parte, Rosario Central fue contundente frente a lo acontecido mediante un comunicado firmado por su presidente Gonzalo Belloso: “Estamos firmes en avanzar como club que se siente directamente damnificado por estos hechos, y realizar toda acción que se requiera en la justicia o demás organismos que correspondan para evitar cualquier hecho violento. Solicitaremos sanciones hasta las últimas consecuencias a quienes estén involucrados“.

El contrato de Ángel Di María con Benfica

Ángel Di María llegó al Benfica a mediados del 2023 procedente de la Juventus. El contrato firmado fue por una temporada, por lo que vencerá oficialmente el próximo 30 de junio. Dadas las circunstancias, ahora pareciera estar más cerca de renovar con el elenco portugués que de regresar al fútbol argentino con la camiseta de Rosario Central.