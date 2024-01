Ya pasó más de un año de Qatar 2022 y los hinchas de la Selección Argentina siguen descubriendo imágenes inéditas. Esta vez, se viralizó una charla íntima de Lionel Scaloni con Nicolás Novello (jefe de prensa) tras la derrota con Arabia Saudita. Cada segundo vale oro.

Las palabras del DT fueron tomadas en uno de los autos en los que se trasladaban y salieron a la luz hace unas semanas, en el estreno de la película Elijo Creer. Sin embargo, tras la publicación de este documental en las plataformas digitales, el fragmento se viralizó. Todas las palabras del estratega fueron más que acertadas.

Primero, contó cómo fue la charla con los jugadores en el vestuario: “‘Muchachos, vamos a hablar con ustedes. Explíquenme minuto 48 al 53. ¿Lo pueden explicar algunos de ustedes?’ No tenían respuesta. Ota (Otamendi) me dijo: ‘No sé, no sabemos qué hacer'”.

“Yo sí tengo explicación”, aseguró Scaloni y continuó: “Porque por más que nosotros hacía 36 partidos no perdíamos, el contexto de la cultura argentina es el mismo. Hasta la gente empezó a cantar después de 15 minutos, a los 32 o 33 empezó a cantar, pero desde el minuto 10 estaba golpeada”.

“Vos podés laburar lo que quieras. Pero tenemos que estar acostumbrados a perder, boludo. Lamentablemente es lo que hay. Tenemos que saber que podemos perder. Primero, porque hace un montón de años no ganamos nada; segundo, porque forma parte del juego y forma parte del aprendizaje”, soltó el DT mucho más efusivo, muy diferente a cómo se muestra cuando sabe que lo están filmando.

Después, fue subiendo la temperatura: “La puta madre. Si no, es muy fácil. Nadie nunca va a jugar tranquilo. Vos venís a un Mundial, mejor de las condiciones en las que estábamos no había. Lamentablemente, o positivamente, pasó”.

A partir de esa última frase, sin saberlo, empezó a anticipar lo que se venía: “Y si pasa por los puntos y nos reponemos, tranquilos que vamos y competimos. Y cuidado. Cuidado si nos reponemos. Porque si después de recibir este mazazo, te reponés, decís: ‘Amigo, ahora no hay quien nos pare'”.

“Lo importante es reponerse, pero no reponerse desde lo futbolístico, porque de lo futbolístico nos vamos a reponer. Nos vamos a reponer, no tengo duda. Porque jugamos bien todos. Jugamos bien todos”, concluyó el DT. El resto es historia.