Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del debut de la Selección Argentina para las Eliminatorias para el Mundial 2026. El entrenador despejó algunas dudas respecto a lo que será el encuentro ante Ecuador y dejó a entender que uno de sus pilares lo verá de afuera.

“Lisandro (Martínez) sufrió un problema en el pie, se operó y en el último partido se volvió a golpear. Está en nosotros si lo arriesgamos o no”, arrancó diciendo el técnico sobre el defensor del Manchester United, uno de los que se perfila para hacer dupla con Cristian Romero en el futuro.

Sobre su participación en la fecha inicial en el Monumental, el DT fue claro: “Hay compañeros que lo pueden hacer bien, no es necesario arriesgar, mañana es apresurado, veremos el segundo”.

Scaloni y el equipo que parará ante Ecuador

“El equipo lo tengo definido, no varía mucho de lo que fueron los últimos partidos. Al final sabemos que cambian poco porque no me dan motivos para cambiar”, expresó Lionel en la conferencia de prensa.

Los jugadores de la Selección Argentina que viajarán a La Paz

“Viajaremos el domingo a Bolivia, no hay una receta para ir allá, nadie sabe qué es lo mejor. En principio pensamos en el partido de mañana, y a los que estén 100% irán, nadie se baja si no es por lesión, siempre fue así”, aseguró Scaloni. ¿Irán todos a la altura de La Paz?