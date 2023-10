Con gol de Nicolás Otamendi, la Selección Argentina venció como local por 1 a 0 a la Selección de Paraguay, en el marco de la fecha 3 de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, en la que la Albiceleste se encuentra como líder, con 9 puntos gracias a tres victorias en la misma cantidad de presentaciones.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que hizo un análisis referido al rendimiento de sus dirigidos, así como también palpitó lo que viene a futuro para su equipo.

Por otro lado, también habló del estado físico de Lionel Messi, quien fue suplente e ingresó a los 7 minutos del segundo tiempo, en lugar de Julián Álvarez: “Bueno, hablaremos en estos días. Quedan 2 entrenamientos más para que siga juntando minutos y veremos. No es descontado que juegue o que no, no hemos hablado de eso”, comenzó.

Y añadió, poniendo en duda su presencia contra Perú: “Hoy era arriesgado que juegue más de lo normal, lo hablamos y estábamos de acuerdo en eso. Fue prudente hacerlo porque corremos el riesgo de tener un problema y no es el caso, sobre todo por el nivel que mostró el equipo. Lo hablaremos en estos días y lo decidiremos”.

Scaloni fue autocrítico tras la victoria de su equipo

En la conferencia de prensa, el entrenador argentino se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos, aunque lamentó las chances desperdiciadas. “El primer tiempo fue de lo mejor que venía haciendo este equipo, con situaciones, recuperación tras pérdida y la agresividad justa. El resultado fue corto. Pensamos que ellos iban a salir más en el segundo tiempo. Es una lástima que cerramos el primer tiempo con el 1 a 0. Creo que el equipo estuvo bien, estuvo tranquilo y se hizo el partido que teníamos que hacer”, tiró.

Además, sumó: “En el segundo tiempo nos faltó ser más verticales, aunque ellos estaban agazapados para salir de contra porque tenían dos jugadores para salir rápido. Intentamos que ellos vengan para liberar los espacios y creo que el resultado es corto”.

El rendimiento del doble 9

Por primera vez, Julián Álvarez y Lautaro Martínez jugaron desde el inicio, formando un doble 9 que durante el ciclo Scaloni no fue frecuente. Referido a esto, el entrenador deslizó: “Son dos delanteros totalmente diferentes, Julián aporta muchísimo en movimientos por los costados, Lautaro es más central. Se complementan y pueden jugar juntos, siempre lo dije, Hicieron un gran partido. Con la entrada de Leo tenía que optar por romper el equilibrio del equipo dejando a ellos dos, y por eso optamos por sacar a Julián, que hizo un muy buen partido, para dejar a Lautaro de central”.

Scaloni y un pedido para Rodrigo De Paul

Si bien el mediocampista del Atlético Madrid fue una de las figuras del equipo, el DT argentino reconoció que puede dar más aún. “De Paul puede dar más. Y hay que pedirle más. Es importante para nosotros. Lo puede hacer. Necesitamos que pise el área, que llegue y tenga situaciones. Hoy pegó una en el palo y tiene que tener dos o tres de esas por partido”, argumentó.

El escupitajo de Sanabria a Messi

Ya con el capitán argentino en cancha, hubo una situación repudiable en la que el delantero paraguayo discutió con Messi, y cuando la Pulga se dio vuelta, Sanabria le tiró un escupitajo. Referido a esto, Scaloni comentó: “No lo ví, no opino de algo que no vi. Pero si hizo eso no está bien, tampoco te diría algo que no sé. Vi la jugada en la que el chico le tira la pelota por encima a Leo cuando se la pedía, pero no lo vi la verdad. Si hizo eso está mal, no puedo decir otra cosa”.