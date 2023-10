Scaloni no confirmó el equipo de la Selección ante Perú y fue cauto: "No somos imbatibles"

A solo unas horas de que el plantel argentino se suba nuevamente a un avión para viajar a Lima, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y no quiso dar demasiados detalles sobre lo que será el once que buscará mantener el invicto pese a que sí adelantó cuál será el esquema.

Con la cautela que lo caracteriza a la hora de no anticipar cambios o variantes en el once inicial, Scaloni no dio detalles sobre los que saldrán a jugar ante Perú aunque sí anticipó que podría cambiar: “Puede haber alguna variante pensando en cómo estén los chicos físicamente”.

En una conferencia de prensa en donde Scaloni tuvo algunas respuestas un tanto enojado con la prensa, el DT de la Selección comentó que “es muy difícil que todos estén al 100%” debido a lo apretado del calendario y por esto no descarta meter variantes en el once inicial.

Además de esto, Scaloni adelantó que más allá de las variantes que puedan existir el equipo debe estar compenetrado ya que no tiene la victoria asegurada: “No somos imbatibles ni muchos menos. Hay que salir a ganar, y si se pierde hay que saber levantarse”.

Scaloni adelantó el esquema con el que jugaría la Selección con o sin Messi

En cuanto al posible equipo que pueda poner en cancha, Scaloni admitió que “la idea es que jueguen dos delanteros” como viene sucediendo y, aunque “estamos abiertos a las variantes”, desde el cuerpo técnico esperan que se pueda mantener el sistema más allá de los intérpretes.

Igualmente, Scaloni no confirmó si Lionel Messi estará en cancha, aunque tampoco lo descartó: “Messi está bien, se viene entrenando con normalidad y si está bien jugará”, según confirmó en la conferencia de prensa que dio este lunes.

En base a esto, el DT de la Selección confió en que “nos gustaría que Messi esté siempre dentro de la cancha” pero que ante los problemas físicos del 10 el equipo debe responder y “suplirlo de una manera clara” logrando así mantener el rendimiento.

Scaloni pidió tranquilidad para Messi ante un posible retiro en los próximos años

Dentro de uno de los enojos que tuvo Lionel Scaloni durante la conferencia de prensa, el DT de la Selección pidió tranquilidad para el 10 y su futuro: “Hay que dejarlo que juegue, no lo podemos estar retirando todo el tiempo. Tampoco pensando en cuándo juega o cuándo no”.

Esta molestia del entrenador llegó luego de que uno de los periodistas presentes consulte sobre la sensación que genera saber que el capitán de la Selección está jugando sus últimos años como jugador profesional.

Scaloni puso al Monumental de River como el posible estadio para el clásico con Uruguay

Finalmente, sobre los partidos que se le vienen a la Selección Argentina en las Eliminatorias CONMEBOL, Lionel Scaloni admitió no estar seguro de donde se jugará el clásico de la quinta fecha ante Uruguay aunque postuló al Estadio Monumental: “Seguramente sea en River”.

Adelantando que el campo de juego del Monumental “posiblemente este bien” pese a los recitales que se realizarán en Núñez, Scaloni dejo entrever que la idea del combinado nacional no es mudar la localía al interior del país sino seguir siendo locales en River.