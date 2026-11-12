Scaloni reveló las condiciones para que Paredes regrese a la Selección Argentina: “Sabe muy bien lo que necesito de él”

El entrenador de la Albiceleste le dejó la puerta abierta al capitán de Boca para cuando pasen las fechas de suspensión.

La Selección Argentina volvió a reunirse para afrontar dos partidos amistosos en esta Fecha FIFA. La Albiceleste enfrentará a Uruguay este viernes en La Bombonera y el próximo martes recibirá a Costa Rica en Córdoba con un puñado de bajas.

Entre las ausencias destaca Leandro Paredes, que se encuentra cursando una suspensión de 10 partidos por los incidentes tras la final del Mundial ante España. De mantenerse esta sanción, el capitán de Boca no podrá sumar minutos en el plano internacional hasta el segundo semestre de 2027 ya que le quedarían 5 encuentros por cumplir luego de esta ventana.

En ese contexto, y ante la incertidumbre sobre la continuidad de alguno de los referentes de Argentina en el último ciclo, Lionel Scaloni se refirió a la situación de Paredes en la conferencia de prensa de este jueves.

“Cuando vino al predio estuve hablando con Leandro. Es indudable que es un gran jugador de fútbol. Es indudable que estando bien es el mejor centrocampista que puede haber para la Selección Argentina, pero también es indudable que tiene que estar bien. Es lo que le dije a él”, comenzó el DT que anunció su renovación en el cargo.

Leandro Paredes, el líder de Boca. (Foto: Getty)

Y continuó poniendo condiciones para volver a convocarlo: “Necesita competir al máximo nivel, entrenarse al máximo nivel y estar fino. No es cuestión de esperar. Si está bien se mete solo en la lista, pero tiene que estar bien. Y estar bien no significa que juegue todos los partidos en Boca. Hay bastantes más cosas y él sabe lo que yo pienso, aparte de que lo quiero un montón. Sabe muy bien lo que quiero y necesito de él”.

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“Esperemos que le saquen esos partidos. Si no, al momento de estar a disposición ver cómo está y si está bien formará parte. No está la puerta cerrada bajo ningún concepto. Es un futbolista que estando al máximo rendimiento marca la diferencia”, cerró Scaloni en referencia a su sanción.

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