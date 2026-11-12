Lionel Scaloni renovó su contrato con la Selección Argentina y será el DT hasta post Mundial 2030

Es oficial. Lo que tanto se esperaba respecto al futuro de la Selección Argentina, hoy es una realidad. Lionel Scaloni renovó su contrato como entrenador y seguirá al mando de la Albiceleste por cuatro años más, extendiendo su vínculo hasta fines del 2030.

Ya en su última conferencia de prensa, luego del triunfo ante Benín en el Monumental hace poco más de un mes, Scaloni dejó una frase que dejaba en claro su deseo de continuar al mando de la Selección: “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador“.

En la previa del partido ante Uruguay, que se disputará en La Bombonera este viernes 13 desde las 20 horas, se hizo oficial su continuidad. Los detalles económicos y deportivos que restaban se pulieron y el acuerdo, que estaba hecho de palabra desde el 22 de octubre, se pasó a los papeles hoy mismo.

Así las cosas, Lionel Scaloni seguirá al mando de la Selección Argentina por un periodo mundialista más y dirigirá la Copa del Mundo 2030, siendo el primer DT en la historia de la Albiceleste que estará a cargo del equipo en tres Mundiales distintos.

El anuncio se hizo en la sala de conferencias de la AFA, en el Predio de Ezeiza. Con Chiqui Tapia junto a Scaloni, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino dio la noticia: el oriundo de Pujato seguirá al mando de la Albiceleste por cuatro años más.

“Es un día muy especial, muy importante para la vida de la AFA, para nuestra selección. Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo, de Scaloni, por el período del 2027 al 2030 al mando de la Selección Argentina. Es un anuncio importantísimo, Lionel se va a convertir en el técnico de esta asociación con más mundiales dirigidos. Bilardo dirigió 2, Menotti dirigió 2 y el Gringo va a dirigir 3. Es la continuidad de un proyecto, con expectativas y sabiendo que vivimos una época que quizá es anormal por ganar tanto en poco tiempo. Lo mejor para el Gringo, para su cuerpo técnico y para el fútbol argentino. Es algo que todos queríamos, estábamos convencidos desde el primer día”, sentenció Tapia para dar la noticia.

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Las primeras palabras de Scaloni tras la renovación

Visiblemente emocionado, Scaloni amplió: “Agradezco al presidente y a la gente de la AFA por el esfuerzo para que esto se lleve a cabo. Estoy feliz, la verdad que a pesar de que no son momentos fáciles para mí en lo familiar, esto me llena, la verdad. Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Decir que estamos iguales que el primer día, con la misma ilusión y las mismas ganas que siempre, de lo contrario es imposible estar acá”.

Además, añadió: “Estar en este puesto radica en estar con todas las pilas y, después de pensarlo bien, decidimos que lo mejor era intentar continuar. La AFA y el presidente han hecho el esfuerzo y llegamos a un acuerdo rápidamente. A partir de ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, donde daremos la oportunidad a chicos que vienen empujando de atrás. Es el momento para que puedan en unos años exprimirse al fondo“.

Antes de comenzar con el resto de la conferencia de prensa, el DT soltó un último testimonio sobre su renovación con un pedido: “Necesitamos la paciencia de todos, saber que son chicos con un potencial enorme y a lo mejor todavía no están para dar lo que nos dieron los Messi, Di María u Otamendi. Necesitamos que entiendan que a partir de ahora estos chicos necesitan la comprensión de todos. Estamos en un momento feliz, estoy con ganas desde el mismo día y feliz de poder continuar”.

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Los nuevos objetivos de Scaloni en la Selección tras la renovación

En primera instancia, luego de acordar la renovación contractual, el DT deberá conducir la reconstrucción del plantel tras el retiro de Lionel Messi, algo que ya comenzó en esta primera lista de convocados sin el 10.

Lionel Scaloni junto a los hinchas argentinos. El DT renovó su contrato con la Selección.

En sintonía, una vez que encuentre el equipo titular y la base para el futuro, apuntará sus cañones a ganar la Copa América 2028.

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Por último, la intención será nuevamente pelear por la corona global en el Mundial 2030, donde Argentina será anfitriona junto con Uruguay, Paraguay, Portugal, España y Marruecos. Por eso mismo, participará de las Eliminatorias pero como un comodín, ya que está clasificada a la próxima Copa del Mundo.

Los números de Lionel Scaloni al mando de la Selección Argentina

Desde su asunción como interino en septiembre del 2018 hasta la actualidad, el DT estuvo al mando de la Albiceleste en 105 partidos, en los que consiguió 81 victorias, 14 empates y apenas 10 derrotas. Además, ganó 4 títulos: las Copas América de 2021 y 2025, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar del mismo año.