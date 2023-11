Cuando un entrenador anuncia una salida o amaga con irse, las razones pueden ser tres: una cuestión 100% personal, problemas con el plantel o diferencias dirigenciales. En el caso de Lionel Scaloni, parece que se trata de la última. Por eso, el nombre de Claudio Tapia tomó incluso más protagonismo que el de Nicolás Otamendi, autor de un gol que quedará en la historia grande de la Selección Argentina.

“Esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles“, puede ser la frase clave para entender el trasfondo de la declaración, que no fue una renuncia, pero sí una advertencia. En ESPN F12, los periodistas Mariano Closs y Leonardo Paradizo dieron a conocer varios cortocircuitos entre el director técnico y el presidente de la AFA.

¿Ninguneo de Tapia a Scaloni?

“Scaloni siente que lo ningunean, que no lo escuchan, que no le prestan atención. Le organizan partidos en China cuando él quiere jugar en Europa a jugar contra mejores rivales”, aseguró el conductor del programa, exponiendo uno de los tantos motivos que llevaron a un desgaste en la relación entre el Chiqui y el pujatense.

“Al DT tampoco le gusta que viajen muchos barras y muchos del ascenso a los partidos”, expuso el relator. Paradizo agregó que “ya van varias veces que Tapia lo deja de garpe con algunas reuniones. Arreglan juntarse a las 13 y a las 12:30 lo llama para decirle que no llega”.

La demora con los premios

Después, expusieron otro punto clave. “El premio de la Copa América obtenida en 2021 lo cobraron recién hace 3 o 4 meses”, soltó Paradizo. Por su parte, Closs completó la información diciendo que “el del Mundial lo cobraron en pesos, en cheques y recién ahora”.

Filtraciones, improvisación y errores en la comunicación

El cronista reveló que tanto el entrenador como su grupo de trabajo “tienen que involucrarse en cuestiones de seguridad porque ven que no está todo bien armado ni organizado cuando viajan a Argentina”. Cosas que van más allá de la conducción táctica del equipo.

Tampoco habría conformismo con la forma en la que la dirigencia maneja la información. “Están cansados de que se filtren nombres de las convocatorias en los medios. Ya pasó en el Mundial cuando filtraron que De Paul se había desgarrado”, recordó Paradizo.

“También hubo desgaste en el contrato, porque tardaron 4 meses en renovárselo”, reveló el cronista, recordando aquel posteo de Tapia confirmando la continuidad del DT, pese a que todavía no se habían puesto del todo de acuerdo con algunas cuestiones.

Por último, Closs deslizó: “Yo no sé si no quedaron contentos con el no apoyo público en la cuestión política”. “Al presidente de la AFA le hubiera gustado una foto política del técnico o del plantel con el massismo, algo que no pasó”, expuso Paradizo. Cabe recordar que, previo al clásico con Uruguay, Scaloni eligió no responder una consulta relacionada con las Sociedades Anónimas Deportivas.

De todas formas, el periodista aclaró: “No me hablan de diferencias insalvables, ni de falta de diálogo, pero sí de una acumulación de situaciones que provocaron un desgaste”.