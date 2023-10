Por el partido correspondiente a la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026, la Selección Argentina venció como local a su par de Paraguay por 1 a 0, gracias al gol tempranero de Nicolás Otamendi, y de esta manera se ubica como el único líder en la tabla de posiciones.

Mientras se disputaba este encuentro, Matías Soulé, quien en la semana estuvo en el foco de la polémica por sus dichos sobre la chance de jugar con la Selección de Italia, publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que despejó todo tipo de dudas para los hinchas.

En la misma, se ve el televisor mientras enfocaba a los jugadores argentinos al momento del Himno Nacional, y el futbolista de 20 años que juega en el Frosinone de Italia agregó dos corazones, uno blanco y otro celeste, formando los colores de la bandera de Argentina, confirmando que esa es su elección.

Dialogando con el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el nacido en Mar del Plata había comentado: “Aún no lo he decidido, no es una elección fácil. Tengo que hablar con Spalletti. Acabo de empezar a jugar consistentemente, no quiero tomar una decisión ahora”, y esto había despertado las polémicas.

Finalmente, Soulé despejó todas las dudas y se encuentra a la espera de ingresar en la próxima citación de Lionel Scaloni , quien ya lo convocó en una oportunidad a la Selección Mayor, y que también lo tiene en cuenta para las juveniles, en la que disputó el Mundial Sub 20 este año.

Pensando en el futuro cercano, en caso de que desde la AFA lleguen a un acuerdo con el Frosinone, equipo en el que se encuentra a préstamo de Juventus, podría ser convocado por Javier Mascherano para la Sub 23 que se prepara para disputar el Preolímpico 2024, que da dos lugares a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los números de Matías Soulé en su carrera

Contabilizando su paso por el equipo juvenil de la Juventus que juega en la Tercera División de Italia, más su temporada en el primer equipo y su préstamo en Frosinone, el delantero acumula 65 partidos jugados, en los que anotó 7 tantos.

¿Cuánto vale el pase de Matías Soulé?

Según Transfermarkt, el pase del delantero argentino de 20 años está tasado en 8 millones de dólares.