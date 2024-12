Ralf Schumacher eligió entre Lewis Hamilton y Max Verstappen: "Pocos campeones de la Fórmula 1 tienen eso"

Hace apenas un par de semanas, Max Verstappen volvió a gritar campeón en el marco de la Fórmula 1. De esta manera, el neerlandés de Red Bull diagramó su cuarto título consecutivo, llegando, precisamente, a las cuatro conquistas en la categoría más importante del automovilismo mundial.

Como consecuencia de ello, Verstappen alcanzó a figuras del calibre de Alain Prost y Sebastian Vettel, quedando solamente por debajo de celebridades de la talla de Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Por ende, se encuentra en la cresta de la ola.

En ese contexto, Verstappen ya comenzó a ser comparado con los más grandes y Hamilton no es la excepción a la regla. De hecho, se debate quién es mejor entre ambos y hasta suelen trazarse paralelismos entre el propio neerlandés y dicho británico.

Así las cosas, quien apareció en escena para proporcionar su opinión al respecto fue Ralf Schumacher, ex piloto de Fórmula 1 y hermano del icónico Michael Schumacher. El alemán no dudó no por un segundo e inclinó la balanza para el lado de Verstappen.

“Simplemente, Max Verstappen marca la diferencia. Es realmente capaz de dar ese pequeño extra que ya tienen aquellos excepcionales campeones del mundo que le precedieron. No son muchos y, sinceramente, no cuento a Lewis Hamilton entre esa lista”, comenzó disparando.

“Hamilton es ciertamente excepcional, pero también necesita un poco del entorno y del coche perfecto, al igual que Sebastian Vettel. En tanto, Verstappen, lo que ha conseguido este año en estas circunstancias… El coche era superior al principio y luego un desastre”, añadió.

“A pesar de todos los contratiempos, siempre siguió trabajando bien con su equipo y siempre cumplió. Si lo comparas con su compañero de equipo, es absolutamente increíble”, completó al respecto Ralf Schumacher en declaraciones brindadas a Sky Sports.

Así quedaron las posiciones de la Fórmula 1 2024

Max Verstappen (Red Bull): 437 puntos Lando Norris (McLaren): 374 puntos Charles Leclerc (Ferrari): 356 puntos Oscar Piastri (McLaren): 292 puntos Carlos Sainz (Ferrari): 290 puntos George Russell (Mercedes): 245 puntos Lewis Hamilton (Mercedes): 223 puntos Sergio Pérez (Red Bull): 152 puntos Fernando Alonso (Aston Martin):70 puntos Pierre Gasly (Alpine): 42 puntos Nico Hülkenberg (Haas): 41 puntos Yuki Tsunoda (RB Honda): 30 puntos Lance Stroll (Aston Martin): 24 puntos Esteban Ocon (Alpine): 23 puntos Kevin Magnussen (Haas): 16 puntos Alexander Albon (Williams): 12 puntos Daniel Ricciardo (RB Honda): 12 puntos Oliver Bearman (Ferrari/Haas): 7 puntos Franco Colapinto (Williams): 5 puntos Liam Lawson (RB Honda): 4 puntos Guanyu Zhou (Sauber): 4 puntos

