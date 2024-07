La historia de Giovani Lo Celso en la Selección Argentina tuvo altibajos, pero por la parte futbolística sino por las complicaciones físicas que lo marginaron, por ejemplo, de estar presente en el Mundial de Qatar 2022 que le dio la tercera estrella a la Albiceleste.

Su grave lesión en los isquiotibiales, a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo, lo dejó afuera de la lista definitiva y en la planilla no figura su nombre entre los campeones en Qatar, pero sí en el corazón de los futbolistas de la Selección.

Solo basta ver la dedicatoria que le hizo Rodrigo De Paul luego de que el ex Rosario Central metiera un pase ante Colombia para ganar el título en Miami. “La asistencia de tu vida, de la nuestra. Masticaste veneno, sufriste en silencio y hoy frotaste la lámpara para que le llevemos la copa a todo un país. Te amo”, escribió el actual mediocampista del Atlético Madrid.

El #16 no fue campeón del mundo, pero sí es un pilar indispensable en el grupo de la Selección Argentina tras haber conquistado dos Copas América y una Finalissima como protagonista. El posteo de De Paul revela todo lo que Gio tuvo que atravesar en los últimos meses, coronado con una asistencia en la final.

“Es un momento emocionante volverme a poner esta camiseta, que es la más linda de todas, y volver a disfrutar con mis compañeros después de unos meses con una lesión. Pasé momentos duros. Traté de disfrutarlo al máximo con el equipo y la gente. Hoy era un motivo de celebración para todos”, dijo en su regreso a la Albiceleste en 2023.

La revelación de Lo Celso tras perderse el Mundial de Qatar

Gio Lo Celso portando el parche de campeón del mundo que merece.

A pocos meses de la consagración albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, Gio Lo Celso, el gran ausente, contó todo lo que atravesó su cabeza desde que se conoció su lesión hasta la confirmación de su baja en la Copa del Mundo y la posterior dedicatoria de sus compañeros.

“Cuando estaba en el sillón de mi casa, vi que salieron en el amistoso con la pancarta y me puse a llorar solo. Ahí me di cuenta de lo que significaba estar en la Selección. Eternamente agradecidos por las muestras de cariño de mis compañeros”, declaró. Y agregó: “Resignaba todo lo que hiciese falta para ir al Mundial. Si era por mí, jugaba en una pierna, pero claramente la vida me lo puso así. Me tenía que operar. Tenía muchos meses de recuperación”.