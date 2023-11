Por primera vez en la historia, la Selección Argentina derrotó a Brasil por las Eliminatorias CONMEBOL en condición de visitante. El gol de Nicolás Otamendi fue gritado por más de 50 millones de fanáticos que siguen ilusionándose con el elenco campeón del mundo en Qatar 2022, que ahora tendrá un gran descanso por las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará en 2026.

Si bien habrá amistosos correspondientes a la fecha FIFA que se llevará a cabo en marzo del 2024, la Albiceleste no tiene rivales confirmados. Por lo tanto, el primer partido que tendrá que afrontar será el del debut en la Copa América en Estados Unidos. Pero deberá esperar a que el próximo jueves 7 de diciembre se realice el sorteo en la ciudad de Miami.

Con respecto a lo que serán los partidos de Eliminatorias CONMEBOL, habrá que esperar hasta septiembre del próximo año para que la Selección Argentina vuelva a competir, donde le tocará recibir a Chile y luego visitará a Colombia.

Pese a que la alegría del pueblo argentino es total, aún no está confirmado que estos encuentros se lleven a cabo bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni, quien en conferencia de prensa sorprendió a todos y se refirió a su futuro: “Ahora toca parar la pelota y ponerme a pensar. Estos jugadores me han dado un montón y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós, pero la vara está muy alta y está complicado seguir, y está complicado seguir ganando. Toca pensar”.

¿Fue el último partido de Ángel Di María por Eliminatorias CONMEBOL?

Debido a que después del Mundial de Qatar fue el propio Ángel Di María quien sostuvo que después de la Copa América se retiraría de la Selección Argentina, el cotejo ante Brasil habría sido el último que disputó por las Eliminatorias CONMEBOL tras su debut en septiembre del 2008.

La sorpresiva frase de Scaloni tras el triunfo ante Brasil

Una vez que terminó el partido, el periodista Joaquín Bruno confesó en TyC Sports que fue el propio DT de la Selección Argentina quien le manifestó a su cuerpo técnico que se dirigieran hacia el campo de juego para tomarse la última fotografía.