El 30 de junio de 2006, Jens Lehmann vivió una de las mejores jornadas de su carrera, mientras que la Selección Argentina, que por entonces dirigía Pekerman, sufría la eliminación del Mundial de Alemania ante el local. Aquel día, el arquero que supo brillar en Arsenal pasó a la historia por atajar los penales de Ayala y Cambiasso y darle el paso a semifinales de la Copa del Mundo a los teutones, pero quedó en la memoria popular por haberlo hecho con un machete, algo que no era nada habitual en ese entonces. Lehmann tenía anotado en un papel a los pateadores de la Albiceleste y los posibles destinos de los remates.

Dos años antes de aquel Mundial, en el que Alemania terminó tercero tras caer en semifinales ante Italia, Lehmann había tocado el cielo con las manos al obtener la Premier League defendiendo el arco del Arsenal. Tras esa Copa del Mundo, la carrera del arquero entró en su recta final con un tiempo más jugando para los Gunners, luego unas temporadas en Stuttgart y el punto final fue en la temporada 2010/11 en la que solamente atajó un partido para Arsenal, club del que pasó a ser ídolo.

Lehmann le tapó los penales a Ayala y Cambiasso. (Foto: Getty).

Una vez que terminó la carrera profesional de Jens Lehmann comenzaron los problemas y los hubo de todo tipo: con su esposa, con un vecino, con la Justicia y hasta con un compañero de trabajo -ex futbolista- al que discriminó por su color de piel. Sobre fines de 2024, Lehmann volvió a ser noticia por dos situaciones bien distintas: la policía le retuvo su licencia de conducir por manejar en estado de ebriedad en septiembre y por estos días se dio a conocer que su mansión de las afueras de Munich por algo más de 12 millones de euros.

Jens Lehmann, ídolo del Arsenal. (Foto: Getty).

Infidelidad y mansión a la venta

Luego de su retiro de la actividad profesional, Lehmann fue noticia en reiteradas oportunidades por cuestiones que nada tienen que ver con el deporte. En la celebración del último Oktoberfest se lo vio al ex arquero del Arsenal con algunas señoritas, Conny -su esposa desde hace 25 años- lo descubrió y la pareja se separó. Cabe destacar que tienen dos hijos -Mats de 24 y Lieselotta de 18- además conviven con el hijo que en su momento tuvo Conny con Knut Reinhardt, ex mediocampista del Borussia Dortmund.

La infidelidad por parte de Lehmann rompió el matrimonio y por eso ahora está a la venta una mansión de seis habitaciones y más de 630 metros cuadrados que cuenta con todas las comodidades que uno se puede imaginar. La propiedad está tasada en unos 12 millones de euros. Quienes demostraron estar contentos con la situación fueron los vecinos, que en reiteradas oportunidades criticaron a Lehmann por conductas totalmente inapropiadas, entre ellas atacar el garage de un vecino con una motosierra.

La mansión de los Lehmann.

Motosierra, locura y una multa abultada

El haber manejado en estado de ebriedad no fue el primer problema con la Justicia que tuvo Jens Lehmann. En el año 2023, el ex arquero del Arsenal tuvo que pagar una multa de 420 mil euros por haber atacado con una motosierra el garage de un vecino. Lehmann admitió ante la Justicia que ingresó a la propiedad de su vecino, pero luego comenzó a alegar lagunas en su memoria, por lo que no fue contundente su relato y fue declarado culpable.

Racismo

En 2021, Jens Lehmann trabajaba en Hertha Berlín como miembro del Consejo de Vigilancia, pero fue echado de su cargo tras salir a la luz un comentario racista que hizo sobre Dennis Aogo, futbolista alemán de madre nigeriana que por entonces se desempeñaba como comentarista en Sky Sports. Lehmann envió un mensaje de WhatsApp que llegó a Aogo que decía: “¿Dennis está ahí para cubrir su cuota de negros?”.

Casi de inmediato Aogo respondió: “Wow, ¿en serio, Jens Lehmann? ¡Ese mensaje no era probablemente para mí!”. Por su parte, Herthe Berlín se expresó al respecto: “Eso tipo de posturas no corresponden a los valores que defiende el Hertha. El Hertha se distancia de toda forma de racismo”.

