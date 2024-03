Luego de lo que fue el triunfo de la Selección Argentina frente a El Salvador, el Sub-23 comandado por Javier Mascherano visitó a su par de México y comenzó con un grandioso nivel de los futbolistas que buscan ganarse un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Después de que Thiago Almada abriera el marcador, de penal, llegó el segundo gol de la noche para la Selección Argentina Sub-23 y fue por medio del marplatense Matías Soulé. Pero no fue un tanto más. Tras el centro de Joaquín García, el futbolista que está a préstamo en Frosinone realizó una excelsa pirueta en el aire para definir con su pie derecho y dejar sin chance alguna al arquero Alex Padilla.

A los pocos minutos de la fantástica definición de Soulé, el seleccionado mexicano alcanzó el descuento por medio de Ettson Ayón (también anotó el gol del empate en el final de la primera etapa), futbolista de 22 años que milita en las filas de Querétaro.

Hace tiempo que el mediocampista argentino que pertenece a Juventus la viene rompiendo en el fútbol italiano, donde también despertó el interés de equipos de la Premier League, como Newcastle United, Southampton y Crystal Palace. Sin embargo, todavía su futuro está a la deriva, ya que en la Vecchia Signora no definieron si volverán a cederlo o lo utilizarán.

Matías Soulé presiona para estar en los Juegos Olímpicos

El futbolista de la Selección Argentina Sub-23 anhela poder disputar el certamen en París, pero en la entrevista que le brindó a DSports Radio sostuvo que no depende de él: “Son un sueño los Juegos Olímpicos. También tuve la suerte de estar en el Mundial. Tanto en mi club como acá demuestro que quiero estar. Trataremos de ir, aunque sé que también se van a sumar tres mayores. Todavía no hablé con Juventus (club dueño de su ficha). No sé si voy a volver al club o no. Lo estoy hablando con mi representante pero todavía no toqué el tema. Cuando llegue el momento voy a hacerlo para que me dejen ir”, expresó.

Los números de Soulé en la temporada

En lo que va de la temporada 2023-2024, Matías Soulé afrontó un total de 30 cotejos, convirtió 10 goles y aportó 2 asistencias con la camiseta de Frosinone.