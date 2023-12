Wout Weghorst se hizo famoso a nivel mundial tras su cruce en aquel épico partido que se desarrolló en el Estadio Lusail por los Cuartos de Final de Qatar 2022 con Lionel Messi, quien, públicamente, lo bautizó, involuntariamente, como ”Bobo”. Pero eso fue hace más de un año, por lo que las tensiones entre los protagonistas ya no existen. Además, posteriormente, algunos de ellos compartieron plantel (el propio Weghorst, por ejemplo, con Lisandro Martínez en el Manchester United antes de ser transferido al Hoffenheim).

Aunque la excepción sigue siendo Louis Van Gaal, que en septiembre último, en conversación con el medio de comunicación neerlandés NOS, dio a entender que el certamen disputado entre noviembre y diciembre del año pasado en Medio Oriente estaba arreglado para que se lo lleve el elenco comandado por Lionel Scaloni.

”Cuando ves cómo actuó Argentina y cómo lo hicimos nosotros… Algunos jugadores argentinos se sobrepasaron y no fueron sancionados. Por ese motivo creo que todo estaba premeditado”, expresó el exentrenador del Fútbol Club Barcelona y del Ajax de Ámsterdam, entre otros, a raíz de la Selección Argentina y la Copa Mundial de Qatar 2022.

No obstante, Wout Weghorst contradijo a quien fue su técnico en el combinado de Países Bajos. El delantero de 31 años expresó que no notó ninguna tendencia favorable a la Albiceleste por parte del arbitraje: “¿Las palabras de Van Gaal sobre el sesgo hacia Argentina? No, francamente, no estoy de acuerdo con Van Gaal. Escuché lo que dijo pero no lo veo de esa manera”.

Asimismo, en la charla que mantuvo para Star+, tomó como ejemplo la jugada en la que anotó el tanto del empate para Países Bajos en el último instante de los 11 minutos agregados. “Empatamos en el décimo minuto del tiempo adicional con un tiro libre al borde del área penal. Si fuera al revés el árbitro no habría dado ese tiro libre”.

Wout Wheghorst ya había manifestado que no hubo nada que le haya despertado dudas durante el Mundial de Qatar 2022

“Me resulta muy difícil porque todavía hay mucho sentimiento ahí. Al final uno quiere ganar el Mundial y si realmente es así… No tengo ni idea. Espero que no. Supongo que el fútbol, la FIFA y nosotros como aficionados al fútbol… todos tratamos de ser los mejores en cada torneo”, comentó Wout Wheghorst a raíz de las dudas que instaló Louis Van Gaal sobre Qatar 2022.

El histórico duelo de los Cuartos de Final de Qatar 2022 entre Argentina y Países Bajos

La Selección Argentina ganaba tranquilamente 2 a 0 con tantos de Nahuel Molina y de Lionel Messi. No obstante, Países Bajos consiguió el empate con dos tantos de Wout Wheghorst en los minutos finales. Luego de 30 minutos de alargue en los que la Scaloneta fue superior, llegaron los penales en los que Emiliano Martínez se convirtió en héroe al tapar los remates de Virgil van Dijk y de Steven Berghuis.