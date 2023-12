Sin Lionel Scaloni, FIFA dio a conocer los finalistas para el premio The Best a Mejor DT

La FIFA ya empezó a anunciar los primeros finalistas de las diferentes categorías de los The Best Awards del 2023, cuya ceremonia se celebrará el próximo 15 de enero en Londres. A la espera de saber quiénes van a competir por ser considerado el mejor futbolista del año, una de las primeras ternas que develó la entidad fue la de Mejor Entrenador, en la cual no está el estratega de la Selección Argentina Lionel Scaloni.

Quienes fueron nominados son: Pep Guardiola del Manchester City; Luciano Spalletti, actualmente en la Selección de Italia, pero la mención es por su labor en el Napoli; y Simone Inzaghi del Inter de Milán. Además, Xavi Hernández del Fútbol Club Barcelona y Ange Postecoglou del Tottenham Hotspur quedaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

¿Por qué esta vez no fue tenido en cuenta Lionel Scaloni para los premios FIFA The Best? Porque durante el 2023, si bien fue condecorado a principios de este año, no sumó pergaminos como para ser considerado. Ni él ni los técnicos de las principales selecciones del mundo, dado que no hubo definiciones en competencias oficiales (por ejemplo, la Copa América y la Euro serán en 2024).

Y los tres finalistas sí tuvieron un 2023 mucho más trascendente. Pep Guardiola -máximo candidato a ganarlo- fue campeón de la UEFA Champions League, de la Premier League y de la FA Cup. Luciano Spalletti llevó al Napoli al tercer scudetto de su historia luego de 33 años. Y Simone Inzaghi fue campeón con el Inter de Milán de la Copa Italia y subcampeón de la Champions.

Lionel Scaloni se quedó con el The Best FIFA Awards 2022

Lionel Scaloni ganó a principios del 2023 el premio a Mejor Entrenador del FIFA The Best, principalmente, por su consagración con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y también por la victoria en la Copa de Campeones UEFA – Conmebol (Finalissima) en el Estadio de Wembley sobre el combinado italiano.

El técnico albiceleste relegó al segundo y tercer puesto, respectivamente, a Carlo Ancelotti; quien había sido campeón de la UEFA Champions League, de la Copa Mundial de Clubes, de la Supercopa de Europa, de LaLiga y de la Supercopa de España con el Real Madrid; y a Pep Guardiola, que se adjudicó en aquella temporada de la Premier League con el Manchester City.

Julián Álvarez y Lionel Messi entraron en la primera nominación para Mejor Jugador del 2023 de los Premios The Best

Julián Álvarez y Lionel Messi son dos de los 12 futbolistas que integran la primera nominación de la categoría Mejor Jugador del 2023 de los The Best FIFA Awards. El resto de los reconocidos son: Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, Rodri Hernández, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappe, Victor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva. En las próximas horas, la FIFA anunciará a los tres finalistas.