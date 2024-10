Andy Roddick afirmó que Novak Djokovic no va a jugar el ATP Finals: “No le importa”

Los amantes del tenis sabían perfectamente que este momento iba a llegar. En 2022 tocó vivir el retiro de Roger Federer, hace algunas semanas quien lo anunció fue Rafael Nadal, quien lo hará efectivo en noviembre de este 2024 cuando terminen las finales de la Copa Davis. El último integrante del Big 3 –Novak Djokovic– tiene 37 años y si bien no padeció lesiones graves, la edad pasa para todos y todo indica que entró en el tramo final de su carrera.

Tras ganar su primera medalla olímpica -la de oro en París 2024- dio la impresión que al serbio no le quedaba nada más por ganar. Más allá de eso compitió de buena manera en la gira de canchas duras por Norteamérica y también hizo lo propio en Asia, pero ya dejó de estar en el Top 3 y da la impresión que no volverá a competir por ser el número 1 del ranking de la ATP, ese lugar ahora queda para los más jóvenes como Sinner, Alcaraz, Zverev y Medvedev.

Nole se bajó de París

El próximo 28 de octubre comenzará el Masters 1000 de París, el último de año antes de lo que será la ATP Finals en Turín, el certamen que tendrá como protagonista a los mejores ocho del año, en esa carrera, Nole está en el sexto puesto, pero al no jugar en París tiene altas chances de no clasificar.

En los últimos días, Novak Djokovic anunció que no estará presente en París: “ Desafortunadamente no jugaré París este año. Lo siento por todos los que esperaban verme jugar allí. Deseo que todos los jugadores, patrocinadores, organizadores y fans tengan un gran torneo. Tengo un montón de buenos recuerdos al ganar siete títulos y espera volver a estar de vuelta con ustedes el año que viene”.

Roddick, sobre el futuro de Nole

Andy Roddick tiene su propio podcast -Served with Andy Roddick- y ahí analiza el presente del tenis. En esta oportunidad se refirió a la decisión de Novak Djokovic de no jugar el Masters 1000 de París, lo que le quitará oportunidades de estar en Turín para jugar el ATP Finals: “Tiene sentido que se baje de París. Novak lo ha dicho de todas las maneras y no queremos que esto le quite protagonismo a Tommy Paul, pero Novak va a elegir sus lugares ahora”.

Además, agregó: “Va a intentar hacer malabarismos con el calendario, donde tenga suficientes partidos antes de los Grand Slams, pero realmente mi interpretación de cómo habla Novak es que ya no le importan las clasificaciones. Él sabe lo que ha hecho, no puede hacerse con el número 1 para siempre. Lo ha sido más semanas que nadie. Así es como va a ser la siguiente fase de su carrera, en la que elige sus lugares. No le importa París, no va a jugar en Turín ”.