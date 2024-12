Novak Djokovic: del polémico dicho de Kyrgios sobre el doping de Sinner a contar cómo es tener a Murray de entrenador

Novak Djokovic ya tiene un lugar en la historia grande del tenis. Ser el máximo ganador de títulos de Gran Slam y formar parte del mítico Big 3 -junto a Roger Federer y Rafael Nadal- son una clara muestra de lo que significa el serbio para el mundo de este deporte. A sus 37 años siguen los desafíos para él que en las próximas horas dará puntapié inicial a lo que será la temporada 2025 y lo hará en Brisbane, Australia en la antesala del inicio del Abierto de Australia, el Grand Slam que conquistó en diez oportunidades.

Tanto en Brisbane como en el Abierto de Australia será pareja de dobles de Nick Kyrgios, el tenista australiano que se caracteriza por ser uno de los más polémicos del circuito. De hecho, en los últimos días apuntó duramente contra varios colegas, entre ellos el número 1 del mundo: Jannik Sinner. Para Kyrgios es cuestionable cómo se manejó su caso de doping positivo y sin pelos en la lengua lo dijo.

“Si juego contra él en el Abierto de Australia, me aseguraré de que todos los presentes estén en su contra. Lo convertiría en un caos absoluto. Tiraría todo el respeto por la ventana y haría todo lo que pudiera para ganar. Una vez que te atrapan, no puedes actuar como una víctima. Eso es lo que más me enoja. Él es el que está a cargo de su equipo, ¿verdad?”, expresó Kyrgios. Quien luego también apuntó contra Nicolas Mahut, quien lo había criticado por sus duras declaraciones.

Nole opinó sobre los dichos de Kyrgios

Novak Djokovic dialogó con Brisbane Times y al ser consultado por los polémicos dichos de Kyrgios fue claro: “No es agradable, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo en el que todo el mundo tiene derecho a expresarse, sobre todo en las redes sociales. Nick se ha expresado muy bien sobre todo el caso de dopaje de Jannik, y tiene razón en lo que respecta a la transparencia y la incoherencia de los protocolos y las comparaciones entre casos. Hemos visto a muchos jugadores en el pasado, y también en la actualidad, que están suspendidos por no someterse siquiera a los controles de sustancias prohibidas, por no someterse a los controles antidopaje y por no estar en paradero desconocido, y algunos jugadores que están en puestos inferiores esperando a que se resuelva su caso durante más de un año”.

Nole en Brisbane. (Foto: Getty).

Además, agregó: “No cuestiono si se tomó la sustancia prohibida intencionadamente o no. Creo en un deporte limpio, creo que el jugador hará todo lo posible para jugar limpio. Conozco a Jannik desde que era muy joven, así que no me parece alguien que haría algo así, pero me he sentido realmente frustrado, como la mayoría de los demás jugadores, al ver que se nos mantuvo a oscuras durante cinco meses desde que recibió esa noticia. No es una buena imagen para nuestro deporte”.

Publicidad

Publicidad

Djokovic, sobre Murray como entrenador

“Estar en el mismo lado de la red es genial para cambiar un poco, porque ha sido uno de mis mayores rivales. Es, en cierto modo, extraño para mí compartir todo este tipo de ideas sobre cómo me siento en la pista, algunos de los secretos por los que estoy pasando, en qué estoy pensando, cómo veo mi juego, con alguien que ha sido uno de mis máximos rivales, pero estoy muy contento y agradecido de que haya aceptado trabajar conmigo, y en Australia… es muy meticuloso, dedicado y profesional”, concluyó el serbio.

ver también Ganó los 4 Grand Slam, fue número 1 del mundo y ahora criticó duramente a Kyrgios por sus dichos sobre el doping de Sinner