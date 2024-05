Se ha vivido una semana realmente intensa en el circuito tenístico, empezando por el gran desempeño de un Rafael Nadal que no está dispuesto a bajar los brazos y siguiendo por el gran título del ruso Andrey Rublev en el prestigioso Abierto de Madrid después de una muy entretenida final ante el canadiense Félix Auger-Aliassime.

Así las cosas, el propio Rublev protagonizó un gran crecimiento en lo relacionado con un Ranking ATP que tuvo modificaciones en su Top 10. De hecho, el ruso escaló nada más ni nada menos que dos colocaciones después de su extraordinario rendimiento en el mencionado certamen que se disputó en la capital del país ibérico.

Por otra parte, quienes cayeron una posición para que Rublev avance hasta la sexta colocación fueron el noruego Casper Ruud y el griego Stefanos Tsitsipas. A su vez, el derrotado Auger-Aliassime, pese a su disgusto en dicho certamen, también creció de forma contundente en el ranking, avanzando nada menos que 15 puestos.

Paralelamente, Novak Djokovic, que tomó la determinación de no viajar para disputar el Masters 1000 de Madrid, se mantuvo en lo más alto del ranking, mirando a absolutamente todos desde arriba. No es un detalle menor que, como el año pasado tampoco dio el presente, no sumó ni perdió ningún punto en territorio español.

Carlos Alcaraz perdió una gran cantidad de puntos.

Lógicamente, uno que sí perdió y mucho fue Carlos Alcaraz, el defensor del título. El español vio la merma de 800 puntos, al mismo tiempo que el italiano Jannik Sinner cosechó 200 unidades, por lo que se alejó todavía más en la segunda colocación. Sin lugar a dudas, los problemas físicos castigaron de forma clara al ibérico.

A su vez, otro que sorprendió a propios y extraños y que escaló de manera clara en el Ranking ATP fue el checo Jiri Lehecka, precisamente quien supo eliminar al mismísimo Nadal en este mismo torneo. El europeo sufrió una lesión en la espalda como trago amargo pero alcanzó su mejor clasificación hasta el momento: el puesto 23.

Por último, quienes siguen con buen ritmo y se acercan al Top 30 son el argentino Mariano Navone, que conquistó el Challenger de Cagliari para escalar otros 10 puestos y llegar a la ubicación 31, y el chileno Alejandro Tabilo, vencedor en el Challenger de Aix-En Provence, que se ubicó justamente un peldaño por debajo, en el escalón 32.

Así está el Ranking ATP