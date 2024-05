Carlos Alcaraz es, actualmente, uno de los tenistas más destacados del mundo. Sin ir más lejos, con solamente 22 años de edad, el español nacido en Villena, Alicante, ocupa el tercer lugar del Ranking ATP, solamente por detrás de otras dos figuras del momento como el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sanner.

Sin embargo, paralelamente, Alcaraz, que se encuentra disputando el Grand Slam de Roland Garros, sigue muy de cerca todo lo que suceda con un deporte que sigue mucho como el fútbol. Inclusive, se hizo un tiempo para deshacerse en elogios hacia un campeón del mundo con la Selección Argentina como Julián Álvarez.

En declaraciones brindadas a ESPN Tenis, el tenista que ya acumula 13 títulos ATP a lo largo de su prematura pero exitosa carrera como profesional, fue consultado por jugadores argentinos. En medio de ese panorama, Alcaraz se inclinó por uno de ellos, al que le gustaría ver defendiendo la camiseta de Real Madrid, elenco del que es hincha.

Y allí fue cuando el ibérico mencionó al atacante de 24 años de edad, surgido de las divisiones inferiores de River Plate y con presente en un peso pesado del continente europeo como Manchester City. Pese a que no es considerado como un titular indiscutido por Josep Guardiola, la Araña ha sabido capitalizar todos sus momentos.

Julián Álvarez festejando un gol en Manchester City.

“Julián Álvarez a mí me encanta”, manifestó quien, este martes, superó al neerlandés Jasper De Jong por 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2 en el marco de la segunda ronda de Roland Garros. De esta manera, Alcaraz puso al nacido en Calchín, provincia de Córdoba, por encima de otras figuras de gran renombre como el mismísimo Lionel Messi.

No es un detalle menor que, en el pasado, el campeón de la UEFA Champions League en la temporada anterior con Manchester City supo sonar con fuerza para reforzar las filas de la entidad de la capital española. Sin embargo, por diversos motivos, ese desembarcó no se terminó concretando. Igualmente, no se descarta que eso suceda a futuro.

Sucede que Álvarez ha perdido terreno nuevamente dentro de la consideración del cuerpo técnico encabezado por Guardiola. La presencia de Erling Haaland ha tapado al argentino en torno a su aspiración de ser titular, por lo que, pese a los constantes elogios del estratega español, existe la posibilidad de que exista un cambio de aires.

Julián Álvarez en Manchester City

El delantero argentino acumula 36 anotaciones y 18 asistencias al cabo de 102 encuentros de carácter oficial con el combinado británico.

Los títulos del argentino en su actual equipo

En Manchester City, Julián Álvarez formó parte de las conquistas en la Premier League 2023, la FA Cup 2023, la Champions League 2023, la Supercopa de Europa 2023, el Mundial de Clubes 2023 y la Premier Laegue 2024.