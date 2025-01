Uno de los tenistas más polémicos del circuito apuntó contra Rafael Nadal y Andy Murray: “Son una vergüenza más que un circo”

Cada vez son más los jugadores del circuito de la ATP que rompen con lo establecido. Históricamente, el tenis fue considerado un deporte de caballeros y no era habitual que haya conductas inapropiadas, al menos a la vista de todos en las canchas. Alexander Bublik, tenista ruso que representa a Kazajistán, es uno de los que están acostumbrados a salir en las noticias más por sus conductas que por sus resultados.

En esta oportunidad, Bublik apuntó duramente contra dos leyendas del tenis que dejaron la actividad profesional en 2024: Rafael Nadal y Andy Murray. El kazajo dialogó con Match TV y sobre el escocés que ahora entrenará a Novak Djokovic afirmó: “Murray hace intentos de volver a lo que ya no está. Creo que es un problema, espero que a mí no me ocurra lo mismo. Quizá con 36 años jugaré el Challenger de Bangkok, pero aún así espero salir con el alma y la conciencia tranquila”. En relación a Nadal, dijo: “Está claro que yo no soy Rafa, uno quiere irse en su mejor momento. Mi legado será mucho menor, si es que se puede llamar así”.

Al ser consultado por los retiros de Nadal y Murray, afirmó sin pelos en la lengua: “son una vergüenza, más que un circo. Lo consiguieron todo, hasta los mismos tenistas les mirábamos con la boca abierta en el vestuario y luego, uno está calvo y viejo. No es el mismo y nunca será el mismo. Lo que pasó con Murray y Nadal es un circo, no lo puedo llamar de otra manera”.

Ante una multitud, Nadal dejó el tenis profesional en las finales de la Davis 2024. (Foto: Getty).

Una diferencia abismal

Alexander Bublik, de 27 años, únicamente ganó cuatro títulos en su carrera, de los cuales uno de ellos fue un ATP 500 y los tres restantes fueron 250, su mejor ranking fue el puesto 18 y actualmente está en la posición 33. Las leyendas que dejaron la actividad en 2024 tienen un palmarés bastante más amplio, sin contar que ambos supieron ser número 1 en el ranking de la ATP. En total, Rafael Nadal consiguió 92 títulos en su trayectoria de los cuales 22 fueron de Grand Slam. Por su parte, Murray alzó 46 trofeos entre los que se destacan tres de los grandes, además de dos medallas doradas en Juegos Olímpicos.

Bublik, ausente en dos controles antidoping

La ATP suele realizar controles antidoping sorpresa en los domicilios de los tenistas, por eso es importante que establezcan un domicilio y avisen dónde van a estar. La norma indica que si un tenista se salta tres controles antidoping sorpresa en sus domicilios la sanción es de un año y medio son poder competir. Bublik se ausentó en dos, quedó al límite y así lo contó: “No notifiqué el cambio de dirección de mi casa en Mónaco por la de San Petersburgo y me vinieron a buscar a Mónaco. Así fue como me perdí el primer control”.

“La segunda vez fue diferente. El 20 de abril me inscribí en el ATP Ginebra, que empezaba el 25 de mayo. Recibí una notificación de que me habían hecho un segundo control porque no había informado a los oficiales de mi participación en Ginebra. Tenía que informar, pero no estaba seguro de hacerlo a pesar de haber presentado la solicitud. Equipararon esto a un pase de control antidopaje completo”, concluyó el kazajo.

