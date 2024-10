Los amantes del tenis sufrieron un duro golpe cuando, en 2022, Roger Federer jugó su último partido como profesional. El pasado jueves, Rafael Nadal anunció que, tras las finales de la Copa Davis -a jugarse entre el 19 y 25 de noviembre- también se retirará. Una era llega a su fin y quien todavía queda del Big 3 dando batalla en el circuito es Novak Djokovic, el máximo ganador de títulos de Grand Slam.

El serbio está teniendo un muy buen 2024, fue finalista en Wimbledon, ganó el Oro en los Juegos Olímpicos de París y alternó entre el segundo y cuarto puesto en el ranking de la ATP. Actualmente se encuentra disputando el Masters 1000 de Shanghái, en el cual se medirá en semifinales ante Taylor Fritz. Tras superar en cuartos de final a Mensik, Nole le dedicó unas muy lindas palabras a Rafael Nadal, quien el pasado jueves anunció su retiro.

¿Qué dijo Djokovic sobre el retiro de Nadal?

Si bien había utilizado sus redes sociales para expresar sus sentimientos en relación al retiro de su gran rival, en esta oportunidad lo hizo en conferencia de prensa y dejó un sentido mensaje, que también involucró a Roger Federer -retirado en 2022- y a Andy Murray, quien dejó la actividad hace algunas semanas: “Ya lo publiqué en Instagram. Ha sido mi mayor rival, la rivalidad que he tenido con él. Es quien me ha impactado más en mi carrera, con diferencia”.

Rafa, Nole y Roger, en la Laver Cup en 2022. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Sabíamos que ese momento llegaría más pronto que tarde, pero sigue siendo un shock cuando llega oficialmente. También para Roger hace unos años cuando anunció su retirada y Andy también este año. Es un poco abrumador para mí. No sé qué hacer con ello, yo todavía disfruto compitiendo, pero una parte de mí se fue con ellos, una gran parte de mí”.

“Así que sí, es una noticia dura para el mundo del tenis y del deporte. Rafa es una inspiración para millones de niños de todo el mundo, así que puede estar muy orgulloso de su carrera”, concluyó Nole.

El anuncio de Nadal

El español compartió un video en sus redes sociales para anunciar su retiro: “Hola a todas, estoy aquí para comunicarles que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos realmente. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que obviamente es difícil, que me llevó tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para ponerle punto final a lo que fue una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar”.

“Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis, representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final en Sevilla de 2004. Me siento un súper afortunado por todas las cosas que pude vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis, a todas las personas que engloban este deporte: mis compañeros, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida”.

Rafael Nadal Parera. (Foto: IMAGO).

“Hablar de mi equipo… se me hace más difícil, porque al final fueron una parte muy importante de mi vida. No son trabajadores, son amigos que estuvieron en todo momento, en los buenos y en los malos. Hubo veces que tuvieron que apretar, otras que aflojar. Hemos vivido tanto juntos que es difícil de explicar”.

“La familia lo es todo para mí. Mi madre hizo todos los sacrificios que tuvo que hacer para que nosotros lo tengamos todo. Mi mujer, Mery, llevamos 19 años juntos, gracias por todo lo que has hecho, has sido mi compañera de viaje perfecta. Volver a casa y ver como va creciendo mi hijo me mantuvo con la energía para continuar. Mi hermana, siempre mantuvimos una relación increíble. Mi tío, que es la razón por la que empecé a jugar al tenis, gracias a él, pude superar situaciones difíciles en mi carrera y también quiero mencionar a mi padre, que siempre fue una fuente de inspiración, en todos los sentidos, es un gran ejemplo y de superación muy especial”.

“Por último, quiero agradecerles a los aficionados. No tengo manera de agradecerles lo que me hicieron sentir. Me dieron la energía que necesitaba en cada momento, realmente todo lo que viví fue un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo: ´mil gracias a todos y hasta pronto´”.