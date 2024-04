Rafael Nadal es, sin ningún tipo de dudas, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Más allá de las eternas discusiones en torno a la comparación con Roger Federer o Novak Djokovic, entre otros astros, el nacido en Mallorca se ha ganado un lugar de privilegio en el salón de la fama de dicho deporte. Y eso nadie puede negarlo.

Tal es así que, camino a los 38 años de edad y luego de varias complicaciones físicas, el inagotable tenista español volvió al ruedo. De hecho, este sábado, en el marco del Abierto de Madrid, Nadal sacó a relucir todo su talento, demostrando que todavía sigue vigente. Lo hizo pasando literalmente por arriba al australiano Álex de Miñaur.

De esta manera, Nadal, considerado de manera unánime como el mejor tenista de la historia en polvo de ladrillo, avanzó de ronda y ahora se prepara para encontrarse frente a frente con el argentino Pedro Cachín con el objetivo impostergable de seguir agigantando sus chances de pisar muy fuerte en la capital española.

En medio de ese panorama, Nadal apareció en escena para brindar declaraciones que llenar de ilusión a todos sus fanáticos y a los seguidores del tenis en general. Es que, más allá de su avanzada edad y de los problemas físicos que tuvo que afrontar en los últimos tiempos, el ibérico no baja los brazos y está decidido a ir por más.

Rafael Nadal festejando un triunfo. (Foto: IMAGO)

“Estoy contento. Evidentemente venía de unos días en los que era difícil pensar que estaría en tercera ronda. Tampoco me cambia mucho, pero no iba a aguantar un partido de más de dos horas. Además en casa y con esta gente, ha sido una pasada”, comenzó exteriorizando Nadal después de su muy buena victoria ante el oceánico.

“Mi prioridad sigue siendo que no ocurra nada grave esta semana y explorar qué puede pasar en las siguientes semanas a todos los niveles, siendo lo físico lo más importante. Después, si el físico responde, a ver cómo responde el tenis, que tampoco es automático. He conseguido mantener un nivel de tenis y físico correcto un poquito más de dos horas, que es lo importante”, amplió.

“El deporte tiene una cosa fantástica, que el deporte emociona a la gente. Los que competimos, aunque a nosotros también nos contagia esa ilusión y emoción, vemos lo que es el deporte en el estado general, no solamente en el emotivo. Te emocionas, pero la realidad es que es un partido, dentro de dos días empezamos otra vez y el vaso de energía y confianza se me va llenando. Si estoy aquí es porque mantengo la esperanza de que las cosas vayan a mejor y porque me sigue emocionando y motivando jugar al tenis”, finalizó.

El próximo partido de Nadal

Este lunes, Rafael Nadal enfrentará a Pedro Cachín por una nueva instancia del Abierto de Madrid.

El ranking actual de Nadal

En el presente, Rafael Nadal ocupa el escalón 391 del ranking ATP tras su más reciente victoria.