Ilie Nastase supo alcanzar la gloria del tenis mundial en la década del 70 y en la actualidad es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos. Pero, su fama y éxito deportivo nunca le pusieron un cerrojo a su boca y con sus palabras a lastimado más rivales que con su raqueta. Un repaso por sus éxitos y sus escándalos.

El camino a la gloria

El tenista rumano comenzó su historia tenística apoyado por Ion Tiriac a finales de la década del 60, pero no fue hasta 1970 que consiguió su primer título. Desde entonces, empezó a sumar fanáticos alrededor del mundo por su estilo único.

Para tener noción, la revista TENNIS lo describió como “el talento natural más puro” de la historia de este deporte, ya que era capaz de adaptarse al juego de cualquier rival, algo que no es fácil de ver. Si bien tenía sus fortalezas, había partidos en donde se lo veía apostar por un juego más corto y otras no, alejándose y acercándose a la red dependiendo del oponente.

“Era un jugador singularmente talentoso, el primer hombre en dominar realmente el globo liftado por ambos lados (derecha y revés). Un tenista virtuoso“, señala la descripción sobre su juego en el Salón de la Fama del Tenis, al que ingresó en 1991.

Lo que nunca cambiaba era su temperamento. Solía perder la paciencia con facilidad y además lograba conectar con el público por ser un constante “hablador”. Fue así que se ganó el apodo de “Bufón de Bucarest” y también varias multas y suspensiones por su verborragia. Entre otras polémicas, llegó a lanzarle un pelotazo a un umpire y a pintarse la cara de negro en un partido de dobles.

En cuanto títulos, los más importantes fueron el Roland Garros de 1973 y el US Open de 1972, aunque su gran espina es Wimbledon, Grand Slam al que llegó en dos ocasiones a la final, 1972 y 1976, pero nunca pudo ganar. Fue justamente en 19t3 cuando alcanzó la cima del ranking mundial, en la primera temporada en que la tabla se realizó con la ayuda de las computadoras.

A su vez, se convirtió en una gloria de Rumania al llevar a su país en tres ocasiones a la final de Copa Davis, instancia que nunca más alcanzó.

Ilie Nastase durante Roland Garros de 1973.

Las mujeres por encima del tenis

Nastase llevó al tenis al nivel de show que hasta entonces sólo se veía en deportes como el fútbol o el boxeo. Incluso, su nivel de fama le permitió acceder a tantas mujeres que muchos de sus colegas coinciden en que a él le interesaba más ganar para conquistar corazones que para levantar trofeos.

“Era muy mujeriego. Su prioridad no eran los partidos. Le gustaba salir, ligar… No se cortaba para nada. Pero luego llegaba a la pista y jugaba de maravilla. No tenía que trabajar como los demás, no se lesionaba… Era capaz de jugar incluso finales después de haber salido toda la noche de juerga. Si su prioridad hubiera sido el tenis, tendría un palmarés muy superior, hubiera llegado mucho más lejos en el tenis, aunque de por sí llegó lejos”, declaró el ex jugador colombiano WillIam Álvarez en una entrevista con el diario español AS.

Tanto es así que el propio Nastase en su biografía declaró haber tenido relaciones con al menos 2.500 mujeres. Incluso, llegó a bromear sobre los gastos que las mujeres le provocaron: “Nunca avisé a la Policía cuando me robaron la tarjeta de crédito, porque sea quien sea el que me la robó, gasta menos que mi mujer”.

Otra anécdota sobre su locura por las mujeres tuvo lugar en 1971 cuando disputaba el Abierto de los Estados Unidos en dobles y vio a una mujer en las gradas que le llamó la atención: una joven de 21 años de Bruselas llamada Dominique Grazia. Al terminar un partido, la invitó a cenar y allí se enteró que estaba junto a su madre y hermana de vacaciones en los Estados Unidos.

A la siguiente ronda, se ausentó del encuentro para tomar un avión y viajar a Europa en búsqueda de la muchacha de 21 años, dejando plantado a su pareja de dobles Rosie Casals en semifinales. Con Dominique se casó finalmente en 1972y el matrimonio, que dio como fruto una bebé, duró hasta 1982. Luego, Nastase dio el sí en el altar ante otras cuatro esposas.

Polémicas y escándalos

En abril de 2017, Nastase era capitán del equipo rumano de Copa Davis y durante un partido ante Gran Bretaña fue expulsado por insultar a la británica Johanna Konta, a quien dejó llorando, a la capitana del equipo rival, Anne Keothavong, y al juez del partido, Andreas Egli.

Ese mismo año, le dedicó un comentario racista a Serena Williams cuando estaba embarazada y él comentó sobre su futuro bebé: “Ya veremos de qué color será. ¿Chocolate con leche?”.

Por todo esto la Federación Internacional de Tenis lo castigó con una suspensión hasta diciembre de 2020 sin poder ingresar a partidos de Copa Davis y una multa de 10 mil dólares.

Como si esto no fuera suficiente, al año siguiente fue detenido por la policía por conducir en estado de ebriedad en Bucarest: “Como se encontraba en un visible estado de embriaguez, se le pidió que hiciera una prueba de alcoholemia y en ese momento se mostró recalcitrante, pronunció insultos contra los agentes, motivo por el que fue arrestado y trasladado al Instituto de Medicina Legal para tomar muestras biológicas”, señaló la Policía en un comunicado de aquel entonces.

Nastase es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos

Críticas a Djokovic y admiración por Roger Federer

Una vez retirado, Nastase siempre fue buscado por la prensa para opinar del tenis moderno y, como siempre, nunca se calló. A la hora de elegir por qué jugador pagaría una entrada, no dudó: “Principalmente, por Federer. Prefiero verlo contra Nadal. Sin embargo, los partidos entre Nadal y Djokovic me parecen menos interesantes porque juegan de forma muy parecida. Prefiero ver a un jugador ofensivo contra uno defensivo”, declaró en diálogo con L’Equipe en 2015.

El rumano siempre posicionó al suizo por encima de cualquiera de estos tiempos, aunque nunca se animó a nombrarlo como el GOAT ya que ha remarcado en varias ocasiones que cada época tuvo su número 1. “Puede hacer de todo. No hay nadie que juegue con tanta variedad como Federer. Me sorprende que no tenga imitadores. No se puede copiar el talento de Federer”, señaló en aquel entonces cuando insistió que Roger podía jugar hasta los 60 años si se lo propusiera.

En este sentido, al que sí minimizó fue a Novak Djokovic en una charla en junio de 2023, cuando el serbio llegó a los 23 Grand Slam: “¡Djokovic será olvidado con estos 23 como fueron olvidados los demás! ¡Será olvidado! Solo podemos sentarnos y mirar los registros cuando abrimos el periódico o la revista deportiva, pero no podemos olvidarnos de Nadal, ¡no podemos! O Federer, aunque se retire”.

Es que según él, los logros obtenidos por Nadal o Federer son superiores a los del serbio: “Esos 14 (Roland Garros) son más duros que los 23 (Grand Slam) de Djokovic. Para que lo sepas, ¿ganar en arcilla 14 veces en Roland Garros? No creo que haya otro jugador que pueda hacer este trabajo”.