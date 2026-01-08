Es tendencia:
Fue top 5, jugó la final del Abierto de Australia y se bajó de la edición 2026: “Condición extrema”

El primer Grand Slam del año se desarrollará en Melbourne entre el 18 de enero y el 1 de febrero, con una baja sensible en el cuadro femenino.

Por Lautaro Toschi

La temporada 2026 de tenis comenzó con actividad importante en Oceanía. Se disputa la gira previa al primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia. En el cuadro femenino habrá una baja de peso, se trata de Qinwen Zheng, la china de 23 años que supo ser número 4 del mundo y que en 2024 disputó la final en Melbourne, con derrota ante Aryna Sabalenka.

Qinwen Zheng se perdió el tramo final de la temporada 2025 por lesión y si bien realizó la pretemporada con total normalidad, todavía no se siente al 100% desde lo físico, por tal motivo tomó la decisión de no competir en Australia. Seguramente busca llegar de la mejor manera a los torneos siguientes y también ser competitiva en los primeros Masters 1000 del año, que serán en Miami e Indian Wells.

Qinwen Zheng explicó por qué se bajó del Abierto de Australia 2026

A través de su cuenta de Instagra, la china de 23 años compartió: “Hola a todos, Después de una cuidadosa evaluación por parte de mi equipo y siguiendo el consejo médico, lamentablemente me retiraré del Abierto de Australia 2026. Tomar esta decisión ha sido increíblemente difícil para mí”.

Además, agregó: “Melbourne es mi ´lugar de la suerte´, donde gané mi primer partido del cuadro principal de un Grand Slam y donde viví mi mejor experiencia. Tengo una conexión especial con este lugar y tenía muchas ganas de empezar mi nueva temporada en el Melbourne Park”.

Por otro lado, Zheng continuó: “Aunque mi recuperación avanza bien y mi pretemporada ha transcurrido sin contratiempos, jugar un Grand Slam requiere que los jugadores mantengan una condición competitiva extrema. Actualmente, aún no he alcanzado la mejor condición física que me había propuesto”.

No puedo agradecerles lo suficiente a todos por su continuo apoyo y espero estar al 100% de vuelta en la cancha y con un sólido regreso para la temporada 2026“, completó Qinwen Zheng, quien en el año 2024 llegó a la final del Abierto de Australia y en dicha oportunidad cayó en sets corridos contra Aryna Sabalenka.

DATOS CLAVE

  • Qinwen Zheng, de 23 años, se retiró del Abierto de Australia 2026 por consejo médico.
  • La tenista china Zheng no alcanzó la condición física competitiva necesaria para el torneo.
  • Zheng fue finalista en 2024, perdiendo la definición ante la bielorrusa Aryna Sabalenka.
