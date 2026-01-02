Sabalenka admite que jugaría de nuevo contra Kyrgios y pidió una nueva ventaja: “Sería más parejo”

El pasado 28 de diciembre, en Dubái, Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios se vieron las caras en una nueva edición de la Batalla de los Sexos, un duelo de tenis entre un hombre y una mujer. En la década del 70, Bobby Riggs -retirado en ese entonces- había enfrentado a Margaret Court y a Billie Jean King, en los 90 lo hicieron Navratilova y Connors, por lo que la novedad fue que se haya repetido luego de más de tres décadas.

El espectáculo tuvo tintes bochornosos. El lado de la cancha de Sabalenka era 9% más chico que el de Kyrgios y quedó claro que no había equivalencia en lo que respecta a la potencia. El australiano se quedó con el partido al ganar 6/3 y 6/3, pero la imagen que quedó del evento fue sumamente negativa.

Así y todo, Aryna Sabalenka, que ya está lista para iniciar la temporada 2026 con el Abierto de Australia como principal objetivo en esta etapa del año, reveló que volvería a enfrentar a Kyrgios más adelante e inclusive se animó a pedir una ventaja extra, con el fin de hacerlo más parejo al evento.

¿Qué dijo Sabalenka?

En diálogo con la prensa, la número 1 del mundo afirmó: “Definitivamente, jugaría otro partido contra Kyrgios. Me gustan las revanchas, pero en ese siguiente encuentro cambiaría algunas cosas del formato. Antes del partido, no me di cuenta realmente de todos los ajustes que tenía que hacer al ser mi lado de la pista algo más pequeña. Era muy complicado para mí adaptar mis golpes a ese cambio”.

“Además, aceptaría tener yo dos saques, mientras que Nick se queda con uno. De esa manera, creo que nuestro nivel se igualaría mucho. Siempre digo que no se pierden partidos, sino que se aprenden cosas. Ahora mismo, ya conozco a Nick Kyrgios, sabría cómo jugar contra él, por lo que me encantaría que nos enfrentáramos de nuevo”, completó Sabalenka.

