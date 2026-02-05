Ganó 4 Grand Slams, fue número 1 del mundo y ahora arremetió contra Emma Raducanu: “Que aprenda a esforzarse”

A los 18 años, Emma Raducanu fue campeona del US Open. Llegó al certamen desde la qualy y lo ganó sin ceder un set. La británica se convirtió en la sensación del circuito, pero no logró sostener la expectativas del mundo del tenis. Malos resultados, lesiones y cambios permanentes de entrenador hicieron que le cueste volver a los primeros planos, aunque en este último tiempo se empezó a establecer.

En los últimos días, Emma Raducanu finalizó su vínculo laboral con Francis Roig y, de esta manera, tuvo ocho entrenadores distintos desde que ganó el US Open hace poco más de cinco años. Sin ir más lejos, en las últimas horas a la británica le consultaron si le gustaría que Simona Halep -ex número 1 del mundo- sea su entrenadora y su respuesta fue determinante: “Creo que tiene mejores cosas que hacer que entrenar en el circuito”.

Clijters liquidó a Raducanu

Kim Clijters dialogó con Love All y fue consultada respecto a la decisión de Raducanu de dejar a Francis Roig y dijo: “Cuando escucho ese tipo de cosas, me da curiosidad saber quién toma esas decisiones, ¿Lo hace ella? ¿Su agente? ¿Su padre? Hay muchas cosas que me intrigan en esa situación. ¿Quién toma estas decisiones por ella? ¿Quién la hace entrar en pánico tan rápido?”.

Además, agregó: “Porque ha tenido entrenadores muy buenos con los que ha trabajado en el pasado, entrenadores que se toman su tiempo y saben que desarrollar y modificar una técnica y un plan de juego táctico lleva tiempo. Trabajar en eso lleva tiempo“.

Emma Raducanu. (Foto: Getty).

“Creo que sería bueno que aprendiera a esforzarse y encontrar a alguien con quien realmente tenga una buena conexión, y luego trabajar duro para construir una relación de coaching más duradera y tener ese enfoque a largo plazo en su mente, o en la de quien tome esa decisión”, completó la belga.

La gran carrera de Clijters

Kim Clijsters es una de las mejores jugadoras belgas de la historia. Se inició como profesional en 1997, se retiró por primera vez en 2007, luego tuvo dos regresos más y dejó la actividad definitivamente en 2022. En lo que respecta a títulos de Grand Slam, la belga ganó 4: una vez el Australian Open y tres veces el US Open. Fue número 1 del mundo por primera vez en 2003.

Clijsters en 2005. (Foto: Getty).

