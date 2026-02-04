Luego de cumplir su tarea como comentarista en el Abierto de Australia, John McEnroe regresó a Estados Unidos para volver a compartir tiempo con los suyos, pero la leyenda del tenis no la pasó bien y todo fue por culpa de un fanático que prácticamente lo acosó. Fiel a su estilo, Big Mac lo alejó en reiteradas oportunidades con su clásico carácter.

Al llegar al aeropuerto, John McEnroe bajó con un bolso de mano, una valija y también con una guitarra en su espalda. El fanático interceptó a Big Mac de inmediato y le preguntó si necesitaba ayuda con su equipaje, pero McEnroe -de manera tajante- le dijo que necesitaba que se aleje.

Increíblemente, el chico lo persiguió durante varios metros, inclusive ignorando al personal de seguridad y también al propio McEnroe que cada vez elevaba más el tono. Inclusive, en un momento llega a detener su paso para gritarle dentro del aeropuerto y pedirle que se retire. Sobre el final, el chico le dice que lo sigue queriendo, pero Big Mac le respondió con un insulto.

La gran carrera de Big Mac

Si bien John McEnroe nació en Alemania, siempre representó a Estados Unidos. Desde sus comienzos demostró que estaba para cosas grandes. De hecho, en 1977, a sus 18 años ya alcanzó la semifinal de Wimbledon. Tan solo un año más tarde ganó el Torneo de Maestros -actual ATP Finals- y también fue campeón de la Copa Davis. En total, Big Mac conquistó un total de siete títulos de Grand Slam a nivel individual y nueve en dobles. Fue número 1 del mundo tanto en singles como en dobles y fue vencedor de la Copa Davis en cinco ocaciones.

McEnroe eligió al mejor tenista de la historia

Al ser consultado por el Big 3, conformado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, John McEnroe destacó a los tres, aunque no tuvo pelos en la lengua a la hora de elegir a su favorito: “No tengo dudas en afirmar que Novak Djokovic es el mejor tenista que he visto en una cancha de tenis. Rafael Nadal es el deportista que más lucha, mientras que Roger Federer es el más elegante de todos ellos”.

